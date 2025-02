Poule Promozione, lo Scirea esulta: "Vogliamo essere la mina vagante"

Nonostante la sconfitta dell’ultimo turno sul campo dei Villanova Tigers, il Gaetano Scirea ha conquistato l’accesso alla Poule Promozione del campionato di Divisione Regionale 1, chiudendo al terzo posto un girone quanto mai difficile.

Emiliano Solfrizzi, allenatore del Gaetano Scirea: ve lo aspettavate?

"Era il nostro obiettivo e sin dall’estate abbiamo costruito una squadra di livello, che avesse qualità tecniche e umane per riuscire a raggiungerlo. Abbiamo lavorato duramente e sono felice che tutte le valutazioni e le scommesse abbiano pagato. In un campionato di livello così elevato, però, non mi aspettavo di certo di riuscirci così, addirittura con due giornate di anticipo. Chiudere terzi è per noi motivo di grande gioia e soddisfazione".

Qual è stata la miglior partita di questa prima parte di stagione?

"La vittoria nel derby con l’Aics è stato sicuramente un bel momento, ma se devo dire una partita dico quella contro Massalombarda in casa: contro la capolista, dal -13 del 30’ abbiamo fatto un quarto da 34-14, conquistando una vittoria insperata. Che, però, ci ha dato grande consapevolezza delle nostre potenzialità e la decisiva spinta per qualificarci tra le prime del girone".

Ora inizia una seconda fase impegnativa e tutta da scoprire. Cosa si aspetta?

"Ho parlato in settimana con i ragazzi e ho detto loro che dovremo affrontare queste otto partite con la mente sgombra, ma con il desiderio di provare a vincerle tutte: siamo arrivati fin qui e dovremo fare del nostro meglio, per onorare il nostro cammino. Non voglio rilassamenti".

Come vede le prossime avversarie?

"Abbiamo preso due trasferte lunghe come Piacenza e Parma: i piacentini sono stati finora la totale dominatrice del girone A, mentre Parma si è qualificata come quinta, ma con un cammino forse al di sotto delle sue possibilità. Poi affronteremo Budrio, una squadra di indubbio valore e Cento, forse la più abbordabile per noi, ma con un roster da non sottovalutare. Ad ogni modo, noi vogliamo sempre giocarcela con tutti: sappiamo di avere un grande potenziale offensivo da cui tutti si dovranno guardare e per questo possiamo essere una mina vagante di questo girone".

Dal suo ritorno sulla panchina Scirea lo scorso anno, come valuta il cammino?

"Dopo un’annata difficile come la passata stagione, in cui ci siamo rocambolescamente salvati all’ultima giornata, oggi possiamo dire di aver fatto un importante salto in avanti. Per questo, devo ringraziare molto anche i ragazzi. Non posso che essere felice che ci siamo riusciti insieme".