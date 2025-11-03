Premio speciale a Simone Pianigiani: "Che emozione! Grazie di cuore a tutti"

Simone Pianigiani (nella foto) ha ricevuto il premio Mens Sana Basketball Ambassador in The World, ideato da Siena Post. "Non posso che ringraziare tutti per avermi riportato qui – ha detto Pianigiani -. Questo è un luogo di emozioni fortissime per me, essere qui è speciale".

Durante il suo discorso dal centro del parquet, Simone Pianigiani ha detto che è e sarà per sempre della Mens Sana: parole a cui il pubblico sugli spalti ha risposto con applausi, più freddo il tifo organizzato. "Essere testimone della Mens Sana – ha detto Pianigiani – è motivo di orgoglio. Ovunque vado c’è grande interesse sulla Mens Sana, sia sul passato, di quando era una piccola realtà che sfidava i colossi europei, ma anche sull’attualità mentre sta cercando di risalire la china. Lo sport professionistico è cambiato, altre realtà storiche hanno avuto vicende altalenanti. Aver visto la Mens Sana ripartire così dal basso dà dispiacere e anche un po’ di rabbia ma oggi ho visto una realtà viva – ha concluso Pianigiani -. 2000 persone a una partita di quarta serie significa passione vera, un qualcosa che merita un futuro roseo".

"La Mens Sana non dimentica i suoi figli migliori - ha detto il presidente della Mens Sana Frati - non poteva esserci scelta migliore di Pianigiani per la prima edizione del premio". "La gente della Mens Sana ha bisogno di respirare grandezza", ha chiosato Duccio Rugani, direttore di Siena Post e ideatore del premio.