Presentato il platinum sponsor Joker Floors. David felice dell’unità: "Ho ottime sensazioni»

Il presidente biancorosso Joseph David, in occasione della presentazione di Jazz Johnson ha parlato della squadra, spiegando i motivi che hanno portato a scegliere questi giocatori e sugli obiettivi stagionali. "Riprendo le parole espresse da Jazz – dice il presidente David – la chiave è sicuramente quella della squadra che si basa su una chimica, una unità, la condivisione degli obiettivi, il fatto che siano giocatori che quando vanno in palestra ci sia incitamento continuo. Una palestra silenziosa è una palestra perdente, una rumorosa in positivo e di incitamento ti porta a fare un grande campionato. Sono molto felice di aver visto un gruppo di persone che stanno bene insieme e che daranno soddisfazioni alla città che si tornerà ad innamorare di nuovo anche se non è mai smesso di amare la squadra. Ringrazio Alberto Martelossi e Tommaso Della Rosa perché se questa squadra ha queste caratteristiche è grazie al lavoro che hanno svolto. Personalmente ho parlato con tutti i giocatori prima della firma per capire gli aspetti umani perché era fondamentale che chi ha deciso di venire a Pistoia avesse caratteristiche umane che corrispondono alla volontà di creare prima un gruppo di uomini e al contempo un gruppo di giocatori".

La conferenza di Jazz Johnson è stata anche l’occasione per presentare il nuovo Platinum Sponsor Joker Floors, azienda leader nella costruzione di pavimentazioni sportive. "Un’azienda che entra a far parte della nostra società con un investimento significativo a livello numerico – afferma il direttore marketing Andrea Di Nino – e che insieme al Comune ci aiuterà nella realizzazione di un playground all’interno della Lumosquare". "Produciamo pavimentazioni sportive – spiegano Marco Peruzzi e Mattia Pazzaglia – abbiamo il brevetto e produciamo una pavimentazione specifica per il 3 contro 3 che si adatta anche per i playground esterni. Siamo partner da diversi anni di Lba e legare il nostro marchi al Pistoia Basket per noi è motivo d’orgoglio".

Maurizio Innocenti