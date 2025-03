Presentazione della Coppa Italia. Bedetti lancia la Final Four:: "Un orgoglio essersi qualificati»

A undici giorni dal via, è stata presentata ieri a Bologna la Final Four di Coppa Italia di A2, con le parole dei rappresentanti di tutte le squadre e dei vertici di Lnp. RivieraBanca scenderà in campo venerdì 14 marzo, quando alle 20.45 sfiderà Cividale. In precedenza, alle 18, Udine – Cantù. Domenica 16, sempre alle 20.45, la finale.

"Non una bella gara con Orzinuovi – ha detto capitan Francesco Bedetti –, ma guardiamo avanti. È importante non gioire troppo delle vittorie, come ad inizio campionato, e non deprimersi adesso, quando magari le cose stanno andando meno bene. Il campionato è duro, gli avversari sono impegnativi. Tutti vogliono vincere, speriamo di rifarci già a breve. Siamo una società giovane per la categoria e siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. Per Rimini è motivo di orgoglio essersi qualificati alla Coppa Italia. È una bellissima esperienza, sono scontri diretti, partite emozionanti e appassionanti".

Rimini sfiderà Cividale. "Quello di Cividale è un ambiente unico – dichiara Martino Mastellari – guardia della Gesteco -, i tifosi ci hanno sempre sostenuto, anche in momenti difficili, è bello rappresentarli. Noi e Rimini siamo due realtà di grande talento offensivo, sarà una partita dura, ci auguriamo sia una grande semifinale". Le due squadre si sono già sfidate due volte in campionato e, curiosamente, ha sempre vinto la squadra in trasferta. Redivo ha gelato il Flaminio all’andata, RivieraBanca si è rifatta nella gara di ritorno del 15 febbraio.