Prestazione di Jaylen Barford trascina Unahotels fino all'ultimo secondo

Jaylen BARFORD (32 minuti, 8/9 da 2, 0/5 da 3, 5/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist, 21 punti) La sua prestazione totale, sui due lati del campo, avrebbe meritato miglior sorte in tema di esito della partita. Se l’Unahotels arriva sino agli ultimi secondi con la possibilità di vincere, il merito è in gran parte suo. Segna canestri ficcanti, difende come un ossesso, è il cuore biancorosso di serata. Voto 7.5

Cassius WINSTON (27 minuti, 2/3 da 2, 0/5 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 7 perse, 1 recuperata, 7 assist, 6 punti) Quando il gioco si fa duro, leggasi playoff, i duri dovrebbero cominciare a giocare. Evidentemente questo adagio è ignoto al fromboliere biancorosso, che gioca troppo lezioso, per giunta incaponendosi in sterili 1 contro 5 che lo portano a perdere caterve di palloni. Dovrebbe essere il leader che trascina la squadra, ma gara 1 è da dimenticare. Voto 4.5

Mouhamed FAYE (26 minuti, 4/4 da 2, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 6 perse, 1 recuperata, 1 stoppata, 9 punti) Viaggia a corrente alternata, garantendo buona presenza sotto i tabelloni e adeguata combattività, subendo però i diretti avversari in taluni momenti. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (19 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 4 recuperate, 1 assist, 7 punti) Con Barford è uno dei mastini della difesa biancorossa, dirige la squadra al massimo delle sue capacità ed è campione di grinta e caparbietà. Voto 6.5

Michele VITALI (24 minuti, 1/1 da 2, 1/3 da 3, 4/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 9 punti) Fa valere l’esperienza, detta ritmi e letture in difesa, cala alla distanza quando la fisicità del match si alza. Ma merita la sufficienza. Voto 6

Kenneth FARIED (18 minuti, 2/6 da 2, 3/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 7 punti) Non è il fulmine di guerra di energia e ultrasolidità sotto i tabelloni che abbiamo visto in tante occasioni. I due falli che commette in avvio di gara gli tolgono ritmo e "verve". Si dà molto da fare ma con relativa efficacia. Voto 5.5

Sasha GRANT (15 minuti, 1/2 da 2, 0/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 2 punti) Il suo, nell’occasione, lo fa. Voto 6

Matteo CHILLO (5 minuti, 0/1 da 2, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 5 punti) Due brevi comparsate senza demeritare. N.G.

Kwan CHEATHAM (34 minuti, 2/5 da 2, 3/5 da 3, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 14 punti) Infligge diverse punture di spillo alla retroguardia ospite, e nell’occasione non difende neanche male. Voto 7.

Gabriele Gallo