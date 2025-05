Prestazioni altalenanti in campo: Barford e Faye si distinguono, Winston e Smith deludono

Jaylen BARFORD (22 minuti, 6 rimbalzi, 3 assist, 7 punti) Insufficienza meno grave rispetto ad altri compagni perché almeno ci mette fisico ed energia. Ed è lui a segnare la prima tripla dopo 13 errori di squadra. Ha l’atteggiamento giusto fino a quando Capotorto gli fischia uno sfondamento inesistente (l’avversario ha i piedi nel semicerchio). Poi il diverbio con Lamb gli costa il tecnico e il conseguente quinto fallo Voto 5,5.

Cassius WINSTON (28 minuti 3 rimbalzi, 3 assist, 10 punti). Tutti sanno che la difesa non è il piatto forte della casa, ma non accettabile che commette sempre gli stessi falli (inutili) nei primi minuti della partita. Priftis lo punisce spedendolo in panchina dopo 90 secondi e lui non trova più il feeling con la partita. Colpa sua e non del coach, sia chiaro. Al resto ci pensano Sahin, Quarta e Capotorto che non gli fischiano delle mazzate tremende. Voto 4.

Kwan CHEATHAM (31 minuti, 3 rimbalzi, 10 punti) Sistema il tabellino quando i buoi sono già ampiamente scappati. Fino a quando c’è una partita viene letteralmente bullizzato da Lamb e l’impressione è un po’ sempre la stessa: se non tira, non riesce praticamente a rendersi utile. Voto 5.

Momo FAYE (22 minuti, 11 rimbalzi, 14 punti) In attacco non viene cercato tanto, ma in difesa cambia i connotati alla partita: con lui in campo non si passa. Tre stoppate certificate e almeno altrettante ‘sfiorate’. Un muro. Voto 6,5.

Lorenzo UGLIETTI (20 minuti, 1 rimbalzo, 1 assist, 7 punti). Da qualche settimana sembra essere entrato in una ‘bolla’ di negatività da cui non riesce ad uscire. Entra al posto di Winston ma tra palle perse (3) e tiri sbagliati non ne azzecca una. Voto 4,5.

Jamar SMITH (14 minuti, 1 rimbalzo, 5 punti). Houston abbiamo un problema: se pure lui gioca partite così anonime, senza riuscire a segnare dal campo, allora c’è da preoccuparsi. Speriamo che si stia ‘risparmiando’ per i playoff… Voto 4,5

Michele VITALI (33 minuti, 3 rimbalzi, 4 assist, 6 punti) Parte in quintetto così come nella sfida di Coppa Italia, ma non si vede praticamente mai. Un po’ è ‘colpa’ sua e un po’ dei compagni che in attacco dovrebbero cercarlo con più continuità. In una serata da cilecca generale al tiro, lui avrebbe potuto prendersi più responsabilità e invece tenta solo due tiri da tre. Voto 5

Kenneth FARIED (15 minuti, 8 rimbalzi, 7 punti) Lotta. Non può fare i miracoli, ma è comunque più sul pezzo di tanti suoi compagni. Voto 6

Matteo CHILLO (10 minuti, 2 rimb.) Entra a partita già compromessa. N.G.

Sasha GRANT (5 minuti, 2 rimb, 7 punti) Appena 5’ in campo. N.G.

Francesco Pioppi