Prestazioni altalenanti nei playoff: Robinson e Johnson brillano, Simioni e Tomassini deludono

Robinson 6,5 – Standard sempre alto, riesce a trovare i compagni per assist al bacio (5) e riduce il numero delle perse rispetto alla tendenza generale (2). Qualche amnesia difensiva, ma rimane una partita di ottimo livello.

Marini 5,5 – Tira giù 9 rimbalzi e distribuisce 4 assist, ma l’1/8 totale dal campo non lo può soddisfare: in attacco è una partitaccia.

Anumba 5,5 – Un po’ più vivo rispetto all’inizio dei playoff, anche se ancora non propriamente un fattore nei meccanismi di squadra.

Johnson 6,5 – Mezzo voto in meno per le cinque perse, per il resto domina in area, raccoglie ben 15 rimbalzi e tira solo sette volte da due perché su di lui arrivano aiuti da tutte le parti. La difesa forlivese collassa in area sui suoi palleggi spalle a canestro e la chiave, some sempre, è come escono quei palloni.

Simioni 5 – Un passo indietro rispetto alla prova fantastica di gara2. Gli escono un paio di tiri all’inizio, poi è una rincorsa a prendere fiducia. Ha qualche sprazzo di ottima difesa, ma non riesce a incidere in maniera sufficiente.

Grande 6,5 – È in una di quelle serate in cui ha la mano bollente e la infila da ogni distanza. Ne mette 19 con cinque triple, peccato per le perse a inizio quarto periodo.

Tomassini 5 – Per una volta non incide in attacco ed è una novità, visto il rendimento costante ad alto livello che ha avuto di recente.

Conti 5,5 – Una tripla e poco più. Anche lui, come Anumba, è sacrificato sull’altare di quintetti diversi, con più frombolieri rispetto a quelli di avvio.

Masciadri 6 – Due triple in 17’ e anche un plus/minus di +7, che in una partita persa di 9 è piuttosto interessante.

Camara 6,5 – In area devasta il canestro e finisce con 7/7 al tiro, non è contenibile da nessun giocatore di Forlì. Le pecche? I due soli rimbalzi e le 6 perse.

l.z.