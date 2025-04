Prestazioni altalenanti per Barford e compagni: valutazioni e voti

Jaylen BARFORD (29 minuti, 3/9 da 2, 2/4 da 3, 4 rimbalzi, 12 punti) Si batte con ardore, tra molti alti e bassi in attacco. Complessivamente non demerita. Voto 6

Cassius WINSTON (25 minuti, 4/9 da 2, 1/6 da 3, 1/1 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 recuperate, 1 persa, 10 assist, 12 punti) I consueti due falli immediati limitano lui e il potenziale offensivo della squadra. Alla distanza sigla una doppia-doppia, che però ha peso specifico relativo nell’economia della gara. Voto 5.5

Mouhamed FAYE (21 minuti, 4/6 da 2, 3/6 ai liberi, 9 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 1 stoppata, 11 punti) Parte male, subendo molto. Cresce col passare dei minuti pareggiando in difesa il duello coi lunghi avversari. Voto 6

Stephane GOMBAULD (11 minuti, 3/5 da 2, 0/1 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 6 punti) Gli manca, logicamente, il ritmo gara, fa qualcosa di buono sotto le plance, ma complessivamente incide poco. Voto 5

Jamar SMITH (15 minuti, 0/4 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 2 punti) Non trova mai ritmo, non entra in partita. Contiamo di rivedere il miglior Jamar nei playoff. Voto 5 Lorenzo UGLIETTI (13 minuti, 0/2 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 0 punti) Prestazione da dimenticare per il play torinese. Fa molta confusione in attacco e pure in retroguardia morde meno del solito. Voto 5

Elhadji FAINKE (3 minuti, 0/1 da 2, 0 punti) Parte in quintetto per preservare gli altri lunghi dai falli. Una comparsata. N.G.

Michele VITALI (27 minuti, 1/1 da 2, 2/4 da 3, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 8 punti) Combatte, si dà molto da fare con buone iniziative anche in attacco. Appare quello più connesso mentalmente. Dopo di che non può fare miracoli. Voto 6

Sasha GRANT (11 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 punti) Contro avversari belli "grossi", la sua fisicità sarebbe servita come il pane. Purtroppo non riesce ad esprimerla, perdendosi per di più nei suoi momenti "down". Voto 5

Matteo CHILLO (19 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 1 rimbalzo, 5 punti) Fa bene quello che gli viene chiesto, tiene il campo con piglio, ed è tra i più volenterosi. Voto 6

Kwan CHEATHAM (26 minuti, 2/5 da 2, 1/7 da 3, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 7 punti) Senza Faried il suo contributo offensivo diventava indispensabile. Ma le sue polveri sono molto bagnate. E per il resto combina poco. Voto 5.

Gabriele Gallo