Prestazioni dei giocatori: Barford e Faye brillano, Winston e Smith deludono

Jaylen BARFORD (26 minuti, 3/7 da 2, 2/4 da 3, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 4 assist, 14 punti) Avvio esplosivo, è in gran ritmo quando Priftis lo cambia, per gestire le rotazioni. Un cambio "con l’orologio" che però non gli giova e ci mette un po’ a ritrovarsi, trovando buone cose ma a corrente alternata. Voto 6

Cassius WINSTON (22 minuti, 3/5 da 2, 0/3 da 3, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 6 assist, 12 punti) Cenni di vita dopo il disastro di gara 1, ma nulla di trascendentale. Gioca da impiegato che si limita a fare il suo. Ma è stato preso per essere il leader del team. Voto 5.5

Mouhamed FAYE (26 minuti, 6/11 da 2, 2/2 ai liberi, 9 rimbalzi, 1 recuperata, 4 stoppate, 14 punti) Il più continuo ed efficace dei biancorossi. Parte con due stoppate e tre schiacciate e sforna una prestazione seria e concreta. Voto 7

Jamar SMITH (21 minuti, 1/2 da 2, 3/6 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 assist, 13 punti) Ha un breve, pur se notevole, sprazzo a inizio’ultimo quarto. Ma nei minuti precedenti fatica tantissimo e forse Priftis, magari per provare a metterlo in ritmo, lo lascia in campo più del dovuto. Voto 5.5.

Lorenzo UGLIETTI (18 minuti, 1/3 da 3, 1/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 3 assist, 4 punti) Serataccia; soffre tantissimo l’aggressività trapanese, capisce poco il match e spreca tanto. Voto 5

Michele VITALI (21 minuti, 1/3 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 5 punti) Il cuore ce lo mette, ma contro la solidità di Trapani fa una gran fatica e spesso va a sbattere. Voto 5

Kenneth FARIED (18 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 5/6 ai liberi, 2 perse, 2 assist, 7 punti) Nemmeno in gara 2 ha grande smalto e non riesce a far esplodere l’energia di cui è dotato. Mostra sempre volontà, ma la prestazione tecnica è incolore, anche sotto le plance. Voto 5

Sasha GRANT (14 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 1 rimbalzo, 3 assist, 2 punti) Dopo un breve passaggio nel primo quarto, Priftis gli allunga il minutaggio nell’ultimo, per mettere fisicità in difesa. Compito da gregario, che esegue. Voto 6

Matteo CHILLO (7 minuti, 1/1 da 2, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 punti) Consueto sprazzo dove fa alcune cose buone, altre meno. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (28 minuti, 1/3 da 2, 4/6 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 15 punti) Trapani fatica a lungo a prendergli le misure. In attacco è sovente spina nel fianco. Quando ci prende, come nell’occasione, è una importante arma tattica. Ma non può ribaltare da solo le sorti del match. Voto 6.5.

Gabriele Gallo