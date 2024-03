Priftis: "Appena la gara è aumentata di intensità, noi kappao». "Siamo scomparsi»

E’ comprensibilmente deluso Dimitris Priftis nell’analizzare la sconfitta della sua squadra dalla sala stampa del Palaverde: "Complimenti a Treviso – esordisce - sapevamo che avrebbe dato tutto nel match ai fini della sua lotta per la salvezza, e per tre quarti l’ha fatto in maniera ottima. Per quanto ci riguarda, quando la partita ha aumentato l’intensità, l’agonismo e l’aggressività noi, di fatto, siamo scomparsi dal campo, dal punto di vista fisico e della forza mentale; e abbiamo giocato in maniera pessima, in particolare nel secondo e nel terzo quarto. E’ un peccato – si rammarica in particolare il coach della Unahotels - non aver saputo rispondere alla loro fisicità. Prima di tutto, ribadisco, sotto il profilo della solidità mentale, perchè quando la partita è diventata, diciamo così, più selvaggia, ci siamo sfiduciati, e questa è la chiave principale della nostra sconfitta". Dopo un buon inizio Langston Galloway, limitato dai falli, ha potuto incidere relativamente sul match, ma è stato tra i biancorossi meno negativi e tra i più volitivi nel cercare una complessa rimonta:" Sono frustrato e arrabbiato con me stesso perché i problemi di falli mi hanno tolto dalla partita nel momento in cui probabilmente la squadra aveva più bisogno di me – commenta nel postgara - peccato, perché avevamo approcciato bene nel primo quarto. Penso che quando la fisicità del match si è alzata ci siamo più preoccupati di cercare contatti o comunque di subire falli rispetto ad eseguire il nostro gioco. Così abbiamo ottenuto l’effetto contrario, che ci ha fatto perdere fiducia. È un’altra lezione, seppur molto dura, da cui provare ad imparare per farci trovare più pronti e riscattarci il prima possibile". L’occasione, peraltro, Reggio l’avrà già domenica prossima, nel suo Palabigi, contro Varese.

Gabriele Gallo