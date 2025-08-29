Priftis: "Dico la verità, sono molto ottimista"

Presentazione bagnata, presentazione fortunata. Adagio di vecchia data ma perfettamente adeguato al meteo che, ieri sera, ha contrassegnato il vernissage ufficiale al Cere di Canali, della Pallacanestro Reggiana. A fare gli onori di casa il presidente del circolo, Corrado Ruspaggiari, a dettare la linea il presidente della società, Veronica Bartoli e gli altri due soci: Graziano Sassi, meno esplosivo ma più scaramantico del solito ("dico sempre che vogliamo vincere un trofeo poi non lo vinciamo mai, quest’anno non dico niente e magari vinceremo lo scudetto", la sua chiosa tra il serio e il faceto) e il vicepresidente Enrico San Pietro: "E’ motivo di orgoglio per noi riproporci ai massimi livelli, ma non diamolo mai per scontato. Siamo convinti di avere costruito una buona squadra, con grande capacità di lavorare duro e insieme".

Di sicuro, dando retta al linguaggio del corpo degli alfieri biancorossi, vecchi e nuovi, l’impressione è proprio quella: tanti sorrisi, clima letteralmente familiare perché Cheatham, e altri compagni, arrivano con compagne e figli al seguito, disponibilità assoluta con quel centinaio di tifosi che ha sfidato la pioggia per venire a conoscere i propri beniamini, con canotte, magliette e cappelli da firmare e selfie da scattare. Al terzo anno un biancorosso, Dimitris Priftis, non solo si esprime in un italiano praticamente perfetto ma ha già una visione chiara del potenziale. "Mi sento molto ottimista: c’è un gruppo solido, in particolare come persone al di là dell’aspetto tecnico. Per questo non voglio caricare di troppi stress i ragazzi in queste prime amichevoli, specialmente considerando che avremo partite vere e complesse già molto presto (il riferimento è al Q-Round di Bcl che scatterà tra venti giorni, ndr)".

Sotto il profilo delle caratteristiche del team, Priftis si esprime con inusitata schiettezza: "Abbiamo alcuni punti di debolezza da sistemare e altri di forza che già si notano. Insisto molto coi miei giocatori sull’applicazione quotidiana, perché le soluzioni alle difficoltà non si trovano immediate su chat-gpt. Come la stagione passata saremo una squadra con un forte spirito difensivo, ma con più fisicità negli esterni e maggiore q.i. cestistico nei lunghi. Avere confermato diversi giocatori – aggiunge Priftis – è un aiuto per me e per loro. In questo senso avere acquistato due nuovi elementi che l’anno scorso giocavano già insieme (Williams ed Echenique al Petkim Spor, ndr) è certamente un valore aggiunto ai fini della chimica di squadra".

Un gruppo costruito in collaborazione col nuovo general manager Marco Sambugaro: "Mi è bastato poco tempo – ha esordito – per rendermi conto di come questo club sia un’eccellenza. Ho conosciuto bene il calore del pubblico e quanto può aiutare la squadra, sempre però rispettoso. Abbiamo costruito un roster con ragazzi estremamente professionali, quindi non pensiamo più alla comunque bella stagione che è stata fatta, ora resettiamo perché questi ragazzi hanno il diritto di scrivere la propria storia. E’ stato importante poi riuscire a confermare gran parte dell’organico dell’anno scorso".