Priftis vuole risposte. "Unahotels, svela chi sei»

Nuovo scontro al vertice per la Unahotels. Domani pomeriggio, al PalaTaliercio di Mestre, sfiderà la Reyer Venezia, capolista sino a una settimana fa prima di essere pesantemente sconfitta da Milano. I lagunari sono comunque un organico profondo e ben attrezzato e il tecnico biancorosso, Dimitris Priftis, ne è consapevole.

Coach, il suo pensiero a 24 ore dalla sfida?

"Giocheremo contro una squadra di altissimo livello subito dietro, come potenziale, a Bologna e Venezia: abbina grande talento e qualità a fisicità e atletismo. Il match ci richiede un livello di performance molto alto; dovremo giocare al nostro livello migliore per poter competere e soprattutto dovremo davvero restare concentrati e intensi per tutti i 40".

La ricetta per batterli?

"Possiedono sia esterni che lunghi solidi e di talento, sono una squadra completa e profonda. Non dobbiamo fare l’errore di concentrarci solo su alcune individualità; il match l’abbiamo preparato sul loro modo di giocare complessivo. Dovremo quindi controllare il ritmo della partita, non eccedere nelle palle perse e fare lavoro solido a rimbalzo" Prendendo a prestito le sue parole: l’Unahotels è cresciuta per poter giocare al suo miglior livello?

"La classifica dice che c’è ancora distanza tra noi e le avversarie di prima fascia. La partita di domani rappresenta quindi per noi una grande sfida, che ci deve dare una motivazione in più per essere più concentrati, disciplinati, fisici e costanti. Se ci riusciremo ridurremo anche il gap con le squadre di questo tipo".

Dalle precedenti sconfitte contro formazioni di grande caratura che lezione hanno appreso i suoi giocatori?

"A capire che dobbiamo riuscire, a livello mentale e di esecuzione, a non commettere troppi errori consecutivi e a trovare il modo di interrompere le fasi down. Contro squadre che concedono poco, come quelle di alta classifica, questi momenti sono stati decisivi per subire i break".

Avete dialogato con Kevin Hervey dopo l’inopinata reazione nella partita con Tortona che gli è costata espulsione e squalifica (commutata in 3000 euro di ammendar)?

"È consapevole che ha esagerato e doveva stare più composto e calmo. Bisogna imparare a convivere con arbitri che possono fischiare cose che non piacciono. Con Tortona di fatto abbiamo giocato senza di lui e ne abbiamo sentito la mancanza".