Prima al Flaminio: arriva Rieti: "Sono insidiosi, stiamo in guardia"

È la prima al Flaminio e la Dole vuole lasciare agli spettatori il gusto dolce della vittoria. Arriva Rieti, maltrattata in campo e fuori a metà settimana, e Rimini vuole evitare il trappolone, vale a dire l’idea che questa possa diventare, nelle premesse della vigilia, una gara fin troppo alla portata. "E non è così – avverte Sandro Dell’Agnello -. Siamo a settembre e non è il caso di trarre conclusioni da una o due partite, gli alti e i bassi sono caratteristiche normali di questo periodo. È vero che Rieti ha perso con Avellino mercoledì nella prima giornata, ma vanno tenute a mente alcune cose, La prima è che Avellino è un avversario di ottimo livello, la seconda è che la stessa Real Sebastiani ha vinto due settimane fa di venti a Roseto in amichevole. Bisogna stare molto attenti".

Occhio, dunque, alle qualità di profondità e fisicità della squadra laziale. "Rieti ha centimetri, giocatori d’esperienza e, di fatto, undici senior da poter ruotare – prosegue Dell’Agnello –. Attenzione ai loro lunghi versatili e alla capacità di tutta la squadra di essere pericolosa". Molto ruoterà intorno alla possibile assenza di Jarvis Williams, punto cardine in posizione di ala forte che però ha mancato l’esordio per infortunio. Senza di lui, Ciani ha proposto sotto canestro Pascolo e Guariglia, con Udom in ala piccola e Palumbo con Perry a muoversi sul perimetro. In casa Dole non giocherà Gora Camara. Il suo stop per il problema alla caviglia è di ormai un mese e mezzo. Resta da verificare se potrà rientrare per uno dei tre impegni della prossima settimana, oppure se ne riparlerà da Verona in poi (19 ottobre). Intanto, l’attualità stringente dell’infermeria racconta di un Pierpaolo Marini tutt’altro che al meglio e con allenamenti saltati durante la settimana. La guardia oggi dovrebbe esserci, anche se non al 100%. "Quale sarà la chiave in campo? A Milano abbiamo giocato tre quarti abbondanti in maniera molto solida e deve essere il nostro credo per tutto il campionato – chiude Dell’Agnello -. Dobbiamo ripartire da lì, da quel tipo di partita, dalla consistenza che abbiamo avuto per larga parte in quel match".

Di fatto, difesa e rimbalzi, perché si ha la sensazione che l’attacco, anche quando qualche protagonista non è in serata di tiro, abbia modo di trovare risorse e rispondere presente. In panchina è sfida da doppio ex, con Dell’Agnello a Rieti nel 2022-2023 e Ciani a Rimini nella prima parte della stagione 2001-2002. Ma è soprattutto il debutto casalingo e la Dole vuole rispondere presente.

Loriano Zannoni