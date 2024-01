Prima sconfitta per la Matilde Bondeno. Scuola Basket si aggiudica lo scontro al vertice

Prima sconfitta stagionale per la Matilde Basket Bondeno, contro la Scuola Basket Ferrara, tra due delle favorite del girone F di Divisione Regionale 3. I

supplementari sorridono ai ferraresi per 60-68.

La partenza della gara è decisamente di marca ospite, la Matilde butta via qualche pallone di troppo in attacco e non difende con la consueta intensità, mentre la SBF difende forte e sale sul

12-4. Anche il secondo quarto parte meglio per la Scuola Basket, che si porta avanti di 4 punti, la Matilde parte piano e non segna per i primi 3 minuti del quarto, e si va all’intervallo lungo con la Scuola Basket avanti di 2 punti, sul 33-31. Anche il quarto quarto è punto a punto. La Matilde rientra fino a -1 ma non riesce a rimettere la testa avanti, la SBF dal canto suo non riesce ad allungare e il punteggio rimane sempre in

equilibrio. Sul 53-53 si va all’overtime, con gli ospiti che si impongono 68-60.

Prima sconfitta stagionale quindi per la Matilde, la Sbf festeggia un successo pesante.