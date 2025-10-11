Programma: biglietteria aperta dalle 18,30 e cancelli dalle 19. Si comincia alle 18 con Loreto Pesaro - San Severo. In testa c’è anche Faenza impegnata con Ravenna
Le gare: oggi ore 18 Loreto Pesaro-San Severo; ore 20 Virtus Roma-éPiombino; ore 20.30 Up Andrea Costa Imola-Virtus Imola; Quarrata-Jesi; Chiusi-Latina. Domani, ore 18 Faenza-Ravenna; Nocera-Pielle Livorno; Casoria-Fabriano; Ferrara-Juve Caserta.
La classifica: Latina, Faenza, Pielle Livorno, Juve Caserta, Virtus Roma 6; Luiss Roma, Ferrara, Ravenna 4; Chiusi, Virtus Imola, San Severo, Jesi, Piombino 2; Casoria, Fabriano, Up Andrea Costa Imola, Nocera, Loreto Pesaro, Quarrata 0.
Oggi si apre la prevendita su TicketOne per gli ultimi biglietti rimasti per i tifosi biancorossi, mentre sono stati venduti i 250 tagliandi riservati ai gialloneri. Stasera la biglietteria aprirà (solo per i tifosi biancorossi) dalle 18.30. Cancelli del palasport aperti invece dalle 19 con ingresso principale per i tifosi dell’Andrea Costa e ingresso lato Strike per i supporter della curva; ingresso dalla piscina comunale
per i tifosi della Virtus.
