Promozione. Vuelle A e Spartans ancora imbattute

In attesa dello scontro diretto, in programma il 30 novembre, Vuelle A e Spartans continuano a fare la voce grossa nel girone A di Divisione Regionale 2, rimanendo imbattute con sei vittorie. I primi conquistano una vittoria sofferta nell’ultima giornata, superando dopo quaranta intensi minuti i Trashmen col punteggio di 67-62. Il primo quarto è positivo infatti per gli ospiti, che costringono i primi della classe a stringere le maniglie in difesa nel secondo quarto per subire soli 7 punti e andare avanti 32-25. Il terzo quarto si conclude in pareggio, e negli ultimi dieci minuti ai Trashmen non riese la rimonta che si ferma a cinque lunghezze di distanza. Decidono nella VL B Longoni con 12 e Balleroni con 11, contrastati da Bongiorno con 14 e Giovanelli con 15. Punteggio largo per gli Spartans invece contro Mba Metauro (81-56), un risultato che non esprime però appieno l’andamento della partita, comandata dai padroni di casa sin dalla palla a due, ma capaci di fuggire nel punteggio soltanto nel secondo tempo (41-24 di parziale) grazie ai 22 di Andreani. Derby anche tra Asd Candelara e i Real Pirates, vinto da Candelara 53-48 dopo un incontro sulle montagne russe, segnato nel profondo nei due quarti centrali in cui Candelara scava un vantaggio di 13 punti che conserverà fino alla sirena. Sconfitta larga per la Lupo Pantano a Urbania, 76-53, maturata tutta nel terribile terzo quarto terminato 18-4 per i padroni di casa; 39-33 al ‘20, la partita si chiude di fatto con dieci minuti di anticipo sul 57-37. Infine altre due larghe vittorie, una per il Cus Urbino 78-61 contro Cagli e l’altra per il Basket Fanum in trasferta ad Acqualagna 59-71.

l.s.