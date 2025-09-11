PROSEGUE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI. Stosa Virtus, sabato il test contro la Sba Arezzo

La Stosa Virtus prosegue il percorso di avvicinamento alla quarta amichevole pre campionato. Sabato alle 19.30 al palaPerucatti la formazione di coach Evangelisti scenderà di nuovo in campo per affrontare la SBA Arezzo. Un test che sarà utile allo staff tecnico per valutare le condizioni fisico atletiche della squadra e soprattutto il livello di apprendimento delle idee tecniche impartite da coach Evangelisti e dal suo staff. L’avversario sarà una delle contendenti che la Stosa si troverà di fronte anche nel girone di serie B interregionale, quella Sba Arezzo che lo scorso anno soffiò proprio ai rossoblù l’ingresso nella poule promozione solamente per differenza canestri.

Nella compagine amaranto ci sono stati diversi cambiamenti: sulla panchina siede ancora il livornese Alessio Fioravanti mentre in campo a dirigere le operazioni c’è il professore Facundo Toia, uno dei giocatori più importanti della categoria. Accanto a lui tante new entry, su tutte il lungo classe 2002 Marco Pieri visto in maglia Stosa negli ultimi mesi della scorsa stagione. Un giocatore di grande presenza sotto i tabelloni.

La settimana della Virtus sta proseguendo secondo i piani, i giocatori sono per adesso tutti a disposizione dello staff e stanno lavorando con grande impegno per cercare di migliorare le cose che non sono andate nel corso del "Memorial Brenci".

Al palaPerucatti intanto prosegue tutti i pomeriggi la vendita degli abbonamenti. La campagna "Battito", pensata per celebrare i 75 anni dalla fondazione della società senese, proseguirà fino al 12 ottobre con la speranza, da parte della dirigenza, di superare la quota abbonamenti dello scorso anno. Ufficiale anche la data della presentazione delle squadre, lunedì 22 settembre nell’impianto di via Vivaldi.