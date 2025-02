Protagonista della pausa. Camara vince e convince con la sua Nazionale

di Loriano ZannoniIn attesa delle ultime novità su Gerald Robinson, che oggi saprà se potrà tornare in campo a breve con Rbr o verrà sostituito, è Gora Camara ad animare il venerdì biancorosso. Il centro è il motivo per cui RivieraBanca è riuscita ad ottenere dieci giorni di riposo, con due partite rinviate alle prossime settimane. Il lungo è infatti impegnato con la nazionale del suo paese d’origine, il Senegal, impegnato in Marocco per le qualificazioni ad Afrobasket 2025. Ieri era in programma la prima partita e il Senegal ha regolato facilmente il Rwanda, vincendo per 96-73 grazie a un eccellente secondo quarto da 35 punti segnati che ha indirizzato il match. Per Camara, un utilizzo di 22 minuti e 55 secondi in cui ha messo a segno 4 punti con 2/3 da due. In più, un bottino di 6 rimbalzi, di cui 4 d’attacco. In campionato, Camara fin qui ha fatto registrare buone medie, con picchi molto in alto e qualche buco di attenzione sparso qua e là. Al netto del fatto che, nelle ultime partite, coach Dell’Agnello gli sta preferendo Simioni nei finali punto a punto, rimane un elemento prezioso e fondamentale. Non solo per i 10.6 punti e 5.5 rimbalzi di media, ma anche per la capacità di alterare le parabole avversarie vicino a canestro.

La seconda partita del Senegal si giocherà oggi a mezzogiorno, con avversario il Gabon. La terza, sempre a Rabat, domani alle 15 contro il Camerun. La classifica del gruppo E vede la nazionale di Camara imbattuta in quattro incontri, con il Camerun unica contendente credibile (un solo ko). In attesa di ritrovare il suo totem, Rbr è impegnata in riflessioni e valutazioni tra infermeria e mercato. La sensazione, sempre più forte col passare dei giorni, è che la Rinascita vada verso un cambio di straniero. Oggi se ne saprà di più. Di certo, però, l’eventualità porterebbe la società, molto probabilmente, a cercare un play-guardia americano tra quelli in uscita dalla serie A. C’è poi la situazione riguardante Tomassini, che giocherà mercoledì con Torino ma poi avrà all’orizzonte l’operazione alla spalla. L’ipotesi dell’arrivo di un italiano non è affatto tramontata, pur se questo tipo di mercato rimane piuttosto complicato. Nel turbine, la squadra si prepara alla doppia gara interna con Torino e Orzinuovi. Due partite fondamentali per mantenere la vetta.