Prova di forza della Fabo: "Abbiamo tante soluzioni"

Una prova solida, una vittoria limpida, senza ombre: la Fabo Herons Montecatini conferma sul parquet della Prealpi San Biagio Arena di Conegliano Veneto quanto di buono fatto vedere in Supercoppa, anzi lo amplifica, perché il dominio esercitato su una formazione d’elite della B Nazionale come la Rucker San Vendemiano, reduce da tre qualificazioni ai playoff nelle ultime tre stagioni e fra le più accreditate per finire fra le prime sei posizioni di classifica, è di quelli che fanno impressione. Gli "aironi" hanno sempre avuto in mano il volante della gara, anche se secondo coach Federico Barsotti i 21 punti di scarto maturati nel finale (72-93 lo score conclusivo) non sono del tutto veritieri: "Per come è andata la gara non ci vedo tutto questo divario fra le due squadre, sicuramente i tanti errori di San Vendemiano al tiro, alcuni commessi anche su nostre amnesie difensive, ci hanno aiutato a scavare un solco importante e poi a gestirlo. Ci sono ancora tantissimi aspetti su cui dobbiamo lavorare ma quello che mi fa ben sperare è che al netto delle palle perse siamo cresciuti nei secondi due quarti, soprattutto in difesa, e questo è un dato confortante considerando che venivamo da due gare di grande intensità giocate a distanza di poche ore le quali ci avevano indotto a cambiare il programma settimanale, e sappiamo quanto in questo periodo della stagione sia rischioso".

Merito anche di un roster che in quanto a profondità e ad alternative non sembra secondo a nessuno in questa categoria: "Abbiamo imparato sulla nostra pelle dopo quel che è successo l’anno scorso che è bene avere più soluzioni possibili, anche perché gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo: ad inizio quarto periodo ad esempio si è fatto male Benites e lo abbiamo dovuto sostituire, senza contare non possiamo ancora fare affidamento su Mastrangelo, che è in via di recupero ma non ancora disponibile – commenta il tecnico rossoblù – I ragazzi poi mi danno grande disponibilità e mi dimostrano ogni giorno di credere in questa intercambiabilità di quintetti che proponiamo, tutto sta nel trovare continuità in quello che facciamo e vittorie come quella contro la Rucker sono fondamentali per convincerci che la strada intrapresa è quella giusta".

Filippo Palazzoni