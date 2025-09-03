Prove di campionato. Test tra Matelica e B-Chem

La preparazione della Halley Matelica entra nel vivo con le prime amichevoli. Oggi, alle 18, al palasport di Castelraimondo, i ragazzi di coach Antonio Trullo affrontano la B-Chem Civitanova, prossima avversaria anche nel campionato di serie B interregionale. Un bel banco di prova per vedere lo stato di salute, in questo momento, delle due formazioni. Poi sabato la Halley farà il bis con la General Contractor Jesi, avversario di categoria superiore e senza dubbio blasonato (ore 18, sempre al palas di Castelraimondo). Due amichevoli di lusso per un gruppo composto da Lorenzo Dell’Anna, Giacomo Eliantonio (foto), Gianluca Fea, Leonardo Mattarelli, Federico Mariani, Daniele Marrucci, Alessio Mazzotti, Simone Mentonelli, Pierluigi Mozzi, Lorenzo Panzini, Stefano Eleonori, Leonardo Ferretti, Felipe Franch, Mattia Galeassi, Ettore Pacini e Felix Weht. Tre i ragazzi argentini presenti in rosa, tra cui Felipe Franch, il quale viene da una località vicina a Las Rosas, città gemellata proprio con Matelica. Intanto, si è rimessa in moto pure la "Halley-2" che parteciperà alla Divisione regionale 1 (la vecchia serie D) e all’Under 19 Gold. La "chioccia" della squadra è Alessandro Ciampaglia, pivot, classe ‘96, già in maglia Halley dal 2020 al 2022 (vincendo da protagonista la C Gold) e nel 2023-2024. Il coach è Giorgio Palantrani, il quale ha al suo fianco Fabio Frattali nel ruolo di vice in Dr1 e capo allenatore dell’Under 19.

m .g.