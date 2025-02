Psicologia, fiducia e autostima. Vecchi al lavoro sull’Andrea Costa

Comincia oggi, con la ripresa degli allenamenti, la seconda avventura di Federico Vecchi sulla panchina dell’Andrea Costa, pronto al debutto in panchina domenica a Fidenza.

Dopo averla osservata con attenzione nei panni di spettatore privilegiato nell’ultima sconfitta con Agrigento, il coach bolognese si prepara a entrare nei meccanismi di una squadra chiamata a risollevarsi in queste dodici partite che mancano alla fine della stagione regolare.

Più che sul piano tecnico o tattico, per quanto qualche accorgimento potrebbe vedersi già nelle prossime gare, coach Vecchi sarà chiamato a lavorare sul piano mentale per eliminare le scorie che stanno attanagliando la formazione biancorossa da diverse giornate e che i secondi finali dell’ultima uscita non hanno contribuito ad alleviare.

Resta da salvare la voglia di tirarsi su che ha animato l’intero secondo tempo e che ha portato l’Up a pochi secondi dal successo, ma ci sarà da lavorare sulle difficoltà (soprattutto offensive) accusate nei primi due quarti, così come sull’ennesima prestazione disastrosa ai liberi (8/13 sabato, terza volta di fila con una percentuale più bassa o attorno del 50 per cento) e gli errori che nel finale (il fallo di Chiappelli sul tiro da tre di Disibio o la persa degli ultimi secondi) hanno deciso la gara.

Invertire la rotta per rinsaldare una classifica che seppur ancora non deleteria (restando sei i punti di distacco dalla zona calda dei playout), nelle ultime giornate ha visto l’Up offrire qualche punto di troppo a dirette concorrenti (Desio o Piacenza, tanto per citare le ultime sconfitte).

Il mercato, che al momento ha portato in biancorosso Davide Raucci (ancora atteso al debutto), da qui a fine febbraio potrebbe offrire altre opportunità all’Andrea Costa che, numeri alla mano, ha perso molto con la partenza di Marco Restelli.

Villani. Trait union tra il dimissionario Angori e il neoarrivato Vecchi è il vice Roberto Villani, che sabato ha diretto la squadra da capo allenatore. "Ci tengo a salutare e ringraziare Matteo Angori con cui ho condiviso sei mesi di questo percorso – sono state le parole nel post gara – e mi spiace per l’epilogo. Allo stesso tempo do il bentornato a Federico Vecchi qui all’Andrea Costa e come staff gli daremo una mano ad inserirsi. Personalmente cercherò di aiutarlo ad analizzare la situazione offrendo la mia visione frutto del lavoro accumulato in questi sei mesi che ho già trascorso. Nelle ultime due partite la squadra c’è stata dal punto di vista dell’energia e della presenza e da questo si può ripartire per queste ultime dodici gare, dodici finali da affrontare assieme".