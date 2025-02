Punti d’oro OraSì tenace e gagliarda. Vittoria pesante, la salvezza è più vicina

BPC Cassino 70OraSì Ravenna 76

VIRTUS CASSINO: Riva 8, Todisco 2, Ghigo 8, Conte 9, Korsunov 4, Pontone ne, Teghini 13, Beck 19, Mastrocicco ne, Truglio 5, Boev ne, Saladini 2. All.: Auletta

ORASÌ RAVENNA: Brigato 19, Ferrari 10, Munari 9, Crespi 8, Casoni, De Gregori 2, Tyrtyshnyk 15, Dron 8, Gay 5, Branchi. All.: Gabrielli

Arbitri: Di Gennaro - Lilli

Note. Parziali: 15-17; 38-36; 51-55. Tiri da 2: Cassino: 18/35, Ravenna: 13/26; tiri da tre: Cassino: 8/28, Ravenna: 7/20; tiri liberi: Cassino: 10/13, Ravenna: 29/36; Rimbalzi totali: Cassino: 32, Ravenna: 37 Uscito per falli: Ghigo

L’OraSì cala il poker di vittorie consecutive sbancando Cassino, compiendo un altro passo avanti decisivo verso la salvezza diretta. Il grande mattatore è Tyrtyshnyk che nell’ultimo minuto e venti segna 8 punti, mostrando una freddezza davvero glaciale.

La partita è brutta e sporca’ come era nelle previsioni, con l’OraSì che soffre Cassino e soprattutto non è lucida come dimostrano le 10 palle perse nel solo primo tempo. Cassino prova ad imporre il proprio gioco, ma Ravenna risponde per le rime trovando nel tiro da tre e in Brigato gli uomini chiave per andare a canestro, ma la difesa non riesce a contenere uno scatenato Teghini (8 punti nel primo quarto) e così al primo riposo gli ospiti conducono di soli due punti, 17-15.

Copione simile anche nel secondo, con la differenza che in cattedra sale Beck per i laziali, bravi a trovare canestri pesanti da tre punti. L’OraSì anche in questo caso regge l’urto conquistando preziosi liberi (alla fine saranno 36), ma l’equilibrio resta come recita il 38-36 dell’intervallo. L’ex Brigato inaugura la seconda parte di gara con sette punti filati per il 43-38 poi Ravenna inizia a soffrire l’aggressività di Cassino, restando comunque sempre avanti e con Tyrtyshnyk tocca il massimo vantaggio (57-51) ad inizio ultimo periodo. Cassino alza la pressione difensiva e in attacco trova canestri importanti che la galvanizzano, mettendo in crisi una OraSì che segna soltanto quattro punti nei primi cinque minuti.

Coach Gabrielli chiama time out e al ritorno in campo Ravenna ha un altro volto. Ancora Brigato si inventa il gioco da tre punti del 65-62 poi Cassino rovina i piani dei ravennati arrivando ad una incollatura a 1’28’’ dalla fine sul 65-66. Ma non fa i conti con Tyrtyshnyk. La guardia prima infila la tripla del 69-65 poi diventa il tiratore di liberi dell’OraSì, sfruttando i falli sistematici di Cassino (70-65). La difesa però si dimentica di Riva che a 22’’ dalla fine sigla il 67-70, ma ci pensano l’ucraino con quattro liberi e Munari con due fanno percorso netto dalla lunetta e regalano la vittoria ai giallorossi.

Luca Del Favero