Punti salvezza a Vigevano. Sella, è una gara chiave

Punti salvezza cercasi in quel di Vigevano per la Sella: palla a due questa sera alle 18 al PalaElachem (arbitrano Foti, Cappello e Agnese). La "Salonicco d’Italia" accoglie la Benedetto, per un antipasto di quello che sarà il rush finale per evitare playout e retrocessione, essendo le due squadre separate da soli due punti in classifica, nel bel mezzo della zona calda. Uno scontro al quale la Sella ci arriva lanciata e galvanizzata dal successo contro un’altra lombarda, Cantù, che ha consentito ai biancorossi di smorzare l’accenno di crisi dopo gli scivoloni con Rieti e Cremona.

Dall’altra parte, invece, non può dire lo stesso la squadra di Pansa, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei e a secco di successi dal 26 gennaio contro Avellino, unico squillo di un inizio di 2025 nero per Rossi e compagni. Toccherà a Cento prolungare il digiuno di vittorie dei gialloblù e compiere un altro passo verso l’alto, nonché riscattare lo schiaffo subito all’andata alla Baltur Arena lo scorso 29 dicembre: 79-64 il finale con 25 di Mack e una Sella mai pervenuta, subito costretta ad inseguire, in totale affanno e difficoltà. Sembra passata una vita e invece era solo un mese in mezzo fa, un lasso di tempo in cui la Benedetto è riuscita a rimettere assieme i pezzi e a dare dimostrazione di poterci stare in categoria, d’altro canto Vigevano si è sfaldata, perdendo fiducia e consapevolezza, smarrendo terreno e trovandosi, oggi, al terzultimo posto, a +2 su Nardò penultima. "Giochiamo contro una squadra che sta vivendo un grande momento, arriva da una vittoria strameritata in casa contro Cantù, un gruppo a cui il rientro di Delfino ha sicuramente dato un’iniezione di fiducia, che rende ogni componente del collettivo un pochino più bravo di prima". Così Pansa alla vigilia affrontando il tema Benedetto, che a differenza dello scorso round, appunto, potrà fare affidamento sul capitano argentino e su Graziani.

Nelle fila dei lombardi saranno ancora assenti per infortunio Strautmanis e Raspino. Ci sarà invece il "bomber" bolognese Gabriele Stefanini, out a Cento, primo per punti segnati (16.8), davanti al regista Usa Myles Mack (14.7 punti e 6 assist), al primo anno in Italia dopo varie esperienze in Turchia. In più, rispetto all’ultimo confronto, ci sarà anche l’esperto Stefano Spizzichini, oltre ad Andrew Smith, ala forte statunitense di passaporto lettone visto di recente anche a Brindisi, Pistoia e Ferrara, entrambi ad affiancare l’ex Taflaj (6.5 punti). Completa il roster il pacchetto dei veterani del gruppo, Rossi, Leardini e Peroni, assieme all’ex Ozzano Galassi.

Giovanni Poggi