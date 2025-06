Quarrata domina Lucca 78-55 nella finale playoff Serie B Interregionale

BC LUCCA

55

DANY QUARRATA

78

LUCCA Landucci, Brugioni, Drocker 5, Lippi 5, Dubois 21, Simonetti 16, Tempestini 1, Del Debbio 3, Vignali 2, Pierini 2, Trentin, Cirrone.

All. Ricci

QUARRATA Angelucci 9, Mongelli ne, Artioli 7, Nyuol ne, Balducci 5, Molteni 23, Calabrese 8, Bortnikovs ne, Regoli 14, Antonini 11, Babovic ne, Tiberti. All. Tonfoni

ARBITRI Bavera e Pittatore

NOTE Parziali 9-20; 21-39; 39-58

QUARRATA

Con una prestazione autorevole, da grande squadra qual è, fatta di testa, gambe e cuore, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori espugna il PalaTagliate: 78-55 al Basketball Club Lucca nella gara di andata della finale dei playoff di serie B Interregionale. Tutto questo senza Amedeo Tiberti, infortunatosi dopo appena 3’ di gioco (per lui un guaio alla clavicola: ne sapremo di più nei prossimi giorni). Mercoledì, intanto, il ritorno al PalaMelo della città del mobile (palla a due alle 21): sarà il primo match point per chiudere la serie e festeggiare la promozione in Serie B nazionale.

Una gara da crescendo rossiniano, quella dei ragazzi di coach Alberto Tonfoni. Primo quarto con una sola squadra sul terreno di gioco: Quarrata, che si fa valere per fisicità e testa. Inizio carico di errori: dopo 2’ Quarrata è avanti 2-0. La tensione si fa sentire da ambo le parti: primi due punti lucchesi dopo 3’ di gioco. 8-2 massimo vantaggio mobiliero dopo 4’. Aumenta al 6’: 12-4. Tanti palloni persi dai padroni di casa, troppi i tentativi dai 6.75 e tutti regolarmente sbagliati. 14-5 dopo 7’. Simonetti prova a reggere l’urto da solo: è lui che tiene a galla, parzialmente, Lucca con i suoi canestri. La formazione diretta magistralmente da coach Tonfoni giganteggia ai rimbalzi: sono tutti suoi. 20-9: massimo vantaggio quarratino sulla sirena.

Massimo vantaggio che viene costantemente ritoccato: 23-11 con tripla di Artioli, 29-15 dopo 3’. Lucca prova a rientrare, ma è tutto vano. Il secondo quarto finisce come il primo: sul suono della sirena, Quarrata ritocca ancora il gap a proprio favore: + 18 (39-21). Un primo tempo rimarchevole da parte pistoiese: un autentico monologo. Peccato soltanto per l’infortunio subito da Tiberti, altrimenti sarebbero state tutte note positive.

La ripresa è gestita con abilità dai nostri, tanto che arriva pure il +20. Il solito Simonetti tenta di metterci una pezza. Dopo 22’ di gioco, la prima tripla lucchese con Drocker. Nuova bomba di Del Debbio: la tensione dei padroni di casa parrebbe essersi sciolta, ma è solo un attimo. Al 7’ piove sul bagnato per Lucca: fallo antisportivo fischiato a Dubois. Quarrata allunga ancora sul 56-33. Tecnico a Calabrese a inizio ultimo quarto. Al 6’ il 69-50 fa scattare i titoli di coda anticipati. Quinto fallo di Dubois agli sgoccioli, in pieno garbage time. Quarrata fa festa coi suoi tifosi giunti in buon numero al PalaTagliate.

Gianluca Barni