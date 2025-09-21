Quarrata ko a testa alta. Dany, prima da applausi. Nel finale Roma strappa

CLSL DANY QUARRATA

79

VIRTUS ROMA 1960

88

QUARRATA Angelucci 13, Mongelli, Novori, Molteni 12, Calabrese 16, Regoli 15, Scandiuzzi 2, Babovic n.e, Coltro 2, Prenga 6, Tiberti n.e. De Gregori 13. All. Tonfoni

VIRTUS ROMA Toscano 6, Visintin 4, Battistini 4, Majcunic 7, Lenti 7, Bazan 9, Barattini 13, Rodriguez 20, Leggio, Fokou 8. All. Calvani

ARBITRI Rinaldi, Di Salvo, Frosolini

NOTE Parziali 21-26, 45-45, 62-68 . Tiri da due: Quarrata 19/41; Roma 25/39. Tiri da tre: 6/17; 6/23 Tiri Liberi 23/32; 18/22 . Rimbalzi: 33;34

PISTOIA

La magia dell’esordio in Serie B Nazionale per Quarrata scema nel finale di gara del Palacarrara, ma ci sono solo applausi per i mobilieri, protagonisti di una gara in equilibrio fino alle battute finali. Finisce 79-88 un match che ha visto Roma, sulla carta la favorita del girone, più lucida e cinica nei momenti clou. Ma il Consorzio Leonardo ha dimostrato, con una prova di livello, di poter dire la propria in questo campionato.

Nel primo quarto è capitan Regoli (9 per lui nel solo primo periodo) a trovare i primi punti di questa prima storica avventura in B nazionale del Dany Basket. I mobilieri giocano una pallacanestro intensa sulle due metà campo ma a rompere l’equilibrio sono gli ospiti che chiudono il primo quarto sul 21-26. Nella seconda frazione Quarrata inizia con le marce alte in attacco ma Roma reagisce da grande squadra. Il Dany non fa sconti e impatta a quota 36 con 4 punti in fila di De Gregori. L’attacco di giallorosso non trova fluidità nel tiro pesante (1/11 da tre all’intervallo) e allora il Dany colpisce con la tripla del sorpasso griffata Calabrese (41-38). Roma torna a giocare da squadra e sul finale di primo tempo trova la prima tripla di serata con un ispirato Bazan proprio a fil di sirena che porta le squadre all’intervallo lungo sul 45-45.

In uscita dagli spogliatoi Rodriguez e Majcunic partono con le marce alte. L’attacco quarratino si inceppa e la Virtus si porta sul 48-55 ma a quel punto il Dany alza i giri del motore in difesa e trova punti preziosi ancora con Angelucci che valgono ancora una parità a quota 60. Ma a quel punto si accende Barattini che segna 8 punti di fila, con i capitolini a comandare di 6 lunghezze alla fine del terzo quarto (62-68).

In apertura di quarta frazione Roma trova subito la doppia cifra di vantaggio, sfruttando la fisicità di Fokou ma il Dany risponde con Regoli e Calabrese, riportandosi sul -5 con 4 minuti da giocare. Roma allunga di nuovo con i liberi di Rodriguez ma i biancoblu rispondono ancora una volta con un ottimo Regoli (74-78). Con 2 minuti da giocare ancora Rodriguez trova la tripla della staffa, portando i suoi sul +7. Quarrata prova un ultimo sussulto ma ad esultare sono gli ospiti che portano a casa una soffertissima prima vittoria.

Leonardo Meacci