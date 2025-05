Quarti di finale Forlì-Cividale: programma e prevendita biglietti

È stato ufficializzato il programma del quarto di finale tra Forlì e Cividale: come era trapelato, gara1 si disputerà regolarmente nel pomeriggio di domenica (ore 18) al PalaGesteco, dove le due squadre faranno poi ritorno martedì 13 (ore 20.30) per gara2. Quindi la serie si sposterà in Romagna: terzo appuntamento all’Unieuro Arena alle 20.30 di venerdì 16 maggio, mentre l’eventuale gara4 alle 18 di domenica 18. In caso di ‘bella’ si farà ritorno in Friuli mercoledì 21 con palla a due alle ore 20.30.

Domani scatterà poi anche la prevendita dei biglietti per l’appuntamento casalingo di gara3. Non è prevista alcuna ‘finestra’ iniziale riservata agli abbonati: questo, però, fino a lunedì 12 potranno esercitare il diritto di prelazione sul posto occupato in regular season con la tessera stagionale. Oltre tale termine, i posti non occupati saranno soggetti alla libera vendita. Nel caso in cui Forlì vincesse almeno una delle prime due partite a Cividale e quindi la serie si prolungasse automaticamente fino almeno a gara4, il diritto di prelazione per quest’ultima sarà esteso alle giornate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 maggio.

La prevendita è attiva presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Filippo Corridoni 10 (domani e venerdì 9-12.30, quindi negli stessi orari da lunedì 12 a venerdì 16). L’acquisto sarà possibile anche in tutte le rivendite autorizzate Vivaticket e nelle ricevitorie Sisal, nonché online sul sito web di Vivaticket e tramite l’app della Pallacanestro 2.015. I prezzi a tariffa intera: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre Low-cost 40 euro, Centrale numerato 32 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 15 euro. Informazioni su riduzioni e gratuità sulla pagina web del club.

Per gara3, poi, torna anche lo speciale gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per i nostri lettori. Per aggiudicarsene uno, sarà sufficiente mettersi in contatto con la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di giovedì 15 maggio: i cinque più veloci e fortunati si garantiranno un posto nel settore Parterre dell’Unieuro Arena.

Simone Casadei