"Quasi come un incontro di kick boxing"

Nonostante gli infortuni e la lunga trasferta, la Unahotels ha gettato il cuore oltre l’ostacolo vincendo dopo un overtime e dimostrando una solidità mentale davvero notevole in un match molto spigoloso. Non può che essere soddisfatto il coach biancorosso Dimitris Priftis che elogia la sua squadra: "È stata una partita tosta e dura mentalmente, devo fare le congratulazioni ai miei giocatori. Siamo stati bravi ad adeguarci al livello di fisicità richiesto in questa partita. Fin dai primi possessi è stata una partita davvero piena di contatti e con un tasso di fisicità molto elevato. Subito non l’abbiamo interpretato bene, poi siamo stati bravi a migliorare e pareggiare la loro fisicità. È stata una partita che potevano vincere entrambe le squadre, è un successo importante e nel finale abbiamo segnato buoni tiri. Rinnovo i miei complimenti ai ragazzi e continuiamo così la nostra strada in BCL, che è ancora molto lunga".

Pone l’accento sul confronto fisico ed elogia un ritrovato Jamar Smith, l’MVP del match Kwan Cheatham: "È una vittoria molto importante in trasferta, penso che arrivare due giorni prima ci abbia aiutato a prepararci al meglio per giocare in questo ambiente davvero caldo contro una squadra che si è dimostrata molto tosta. Il coach ci aveva detto che avremmo dovuto prepararci prima di tutto ad una partita veramente fisica, quasi un incontro di kick boxing ancor prima che di basket. Nel secondo tempo ci siamo adattati decisamente meglio rispetto al primo, poi Smith ha segnato un canestro fondamentale a fine quarto periodo e durante il supplementare la nostra difesa è riuscita a fare gli stop necessari per portare la vittoria a casa". Resta l’amaro in bocca in casa turca per il ko, come sottolineano le parole del coach Burak Goren: "È una sconfitta dura da digerire, entrambi potevamo vincere. Nonostante un calendario fitto, abbiamo giocato bene ma non è stato sufficiente per vincere".

Elogia la freddezza di Reggio nel finale, il bomber del Petkim Spor, Bryson Williams: "È stato un match molto duro, tutte e due le squadre hanno giocato in modo aggressivo sia in attacco che in difesa. Alla fine ci sono costati cari un paio di errori che Reggio è riuscita a capitalizzare per vincere il match".

Cesare Corbelli