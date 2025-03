Questa Stosa Virtus non si ferma più. Prova di forza sul parquet di Gallarate

GALLARATE 77STOSA 89

GALLARATE: Bettanti 2, Bloise 5, Orlandi 9, Fedeli, Chiapparini 6, Antonelli ne, Mercante 3, Golino ne, Molteni 24, Redaelli 2, Ballarin 18, Genovese 8. Allenatore Morganti.

STOSA: Bartoletti, Joksimovic 5, Zocca 5, Olleia 4, Costantini, Calvellini 15, Pieri 2, Gianoli 25, Braccagni 21, Guerra 12. Allenatore Evangelisti.

Parziali: 22-19; 40-44; 53-70.

GALLARATE – Grandissima prestazione della Stosa che piazza la sesta di fila, la decima nelle ultime 12 gare, espugnando il parquet di Gallarate. Una prestazione solida e di qualità al termine di una settimana tribolata che testimonia il grande momento della formazione rossoblù che aggancia il quartetto in testa alla classifica del Play In. Inizio di partita molto equilibrato con le 2 squadre che si affrontano a viso aperto. Gallarate trova punti da Molteni mentre la Stosa risponde con un ottimo Gianoli che realizza 10 dei primi 12 punti della sua squadra. La penetrazione di Guerra da il +2 alla Virtus prima di un errore arbitrale che prima concede canestro buono più fallo ai senesi salvo poi dopo un minuto annullare il canestro facendo tirare un altro libero a Guerra, tutto contro qualsiasi tipo di regolamento. Il primo quarto si chiude con Gallarate avanti 22-19. All’inizio del periodo i padroni di casa toccano il +6 ma i rossoblù rispondono subito con 2 triple di Braccagni che impatta a quota 28. Gallarate trova buone soluzioni con Molteni e Chiapparini ma la Virtus resta agganciata grazie a buone soluzioni offensive sempre con protagonisti diversi. A 4’ dalla fine Zocca riporta avanti la Virtus sul 35-37 grazie ad un canestro e fallo. La Stosa prende in mano l’inerzia della partita e prova ad allungare: protagonista è Braccagni che segna con continuità dalla linea dei 6,75 prima di uscire per una botta alla testa. Gallarate rimane in scia alla fine del primo tempo: il punteggio alla pausa lunga vede la Stosa avanti 40-44. L’avvio del terzo periodo è tutto di marca senese: la Virtus difende alla grande recuperando palloni e correndo in contropiede con Guerra e Calvellini (nella foto) che firmano il +9 (43-52) a 6’ dalla fine del quarto. I rossoblu giocano benissimo disputando un terzo quarto di altissimo livello. La formazione senese non concede niente ai locali e colpisce dai 6,75 con Braccagni, Calvellini e Joksimovic. La formazione senese tocca il +19 e chiude la terza frazione avanti con pieno merito sul 53-70. All’inizio dell’ultimo quarto Gallarate prova l’estremo tentativo di rientrare in partita: Orlandi segna 2 triple difficilissime da quasi 8 metri riportando i suoi in singola cifra di svantaggio. I padroni di casa ci credono e Bloise accorcia ancora per il -6 ma la Virtus è chirurgica e punisce sistematicamente la difesa lombarda portando a casa 2 punti pesantissimi.