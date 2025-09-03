"Qui abbiamo tutto per essere felici"

Metà roster degli stranieri è stato confermato. Un evento più unico che raro nel basket moderno, dove le porte girevoli, soprattutto con il mercato sempre aperto anche durante il campionato, portano a cambi di maglia veloci. Brava è stata la società a trasmettere spirito di appartenenza a cui ben tre americani hanno dato continuità.

La trattativa più lunga ha riguardato Kwan Cheatham, giocatore molto apprezzato da coach Dimitris Priftis: dopo un primo approccio le strade sembravano dividersi fra le due parti, ma successivamente le pretese economiche del lungo americano sono venute incontro all’offerta della dirigenza di via Martiri della Bettola e a metà luglio il matrimonio si è rinnovato.

"La scorsa stagione - dice Cheatam - ho vissuto un’esperienza molto positiva, il coach mi ha dato molta fiducia e mi ha voluto ancora, dobbiamo continuare a costruire ciò che abbiamo iniziato lo scorso anno. Inoltre la città è a misura d’uomo, accogliente e questo è uno dei motivi che mi ha spinto a rimanere: mia moglie e i miei figli conoscono già l’ambiente, c’è un’ottima scuola per i bimbi che hanno un’età simile ai figli di Smith e Barford con cui hanno legato. Abbiamo tutto per essere felici e a nostro agio come famiglia, i soldi non sono tutto. Queste prime settimane mi hanno lasciato una buona impressione sulla nuova squadra, anche i nuovi si sono inseriti bene, stiamo tenendo un buon ritmo in allenamento ci faremo trovare pronti per i preliminari di Coppa. Il passaporto italiano? Ancora nessuna novità, devo attendere notizie dai miei avvocati nei prossimi giorni".

Jamar Smith, il leader silenzioso della squadra, si appresta a vivere la terza stagione in biancorosso e trasmettere il suo carisma al gruppo: "Sono felice di poter essere ancora qui. In questi primi allenamenti stiamo lavorando davvero in modo duro, con professionalità, stiamo gettando le giuste basi per la nuova stagione, anche i nuovi arrivati sono ottimi professionisti. Chiedo ai tifosi di incendiare il palaBigi come gli scorsi anni, deve essere il nostro sesto uomo e un nostro punto di forza. Qui a Reggio mi sento come in una grande famiglia: lo staff, le persone fino alla dirigenza ci fanno stare bene, si prendono cura di noi, anche mia moglie e i miei figli lo apprezzano molto questo senso di comunità, quindi sono contento di essere ancora qui è dare il mio contributo".

Sulla stessa lunghezza d’onda Jaylen Barford."È molto importante aver confermato tanti ragazzi dello scorso anno, in queste prime settimane si vedono già tante buone cose. Ovvio che, invece, sotto altri aspetti dobbiamo ancora migliorare molto ma ci stiamo lavorando e contiamo di farci trovare pronti per l’appuntamento con la coppa".