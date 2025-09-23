Qui Consorzio Leonardo. Tonfoni dopo il ko con Roma: "Ingenuità fatali»

A dispetto della sconfitta, il 79-88 finale con cui la Virtus Roma ha espugnato il Palacarrara ha messo in scena spunti molto interessanti in casa Dany Basket Quarrata. Una partita giocata su buoni ritmi dai mobilieri, che hanno ribattuto colpo su colpo alla verve offensiva dei capitolini, tra i favoriti per la vittoria finale, trovando in ogni frangente della gara un protagonista diverso e disputando un match di notevole impatto fisico che ha messo in difficoltà la compagine di coach Calvani. Alla fine i cinque uomini in doppia cifra che i biancoblu sono riusciti a portare raccontano di una squadra che è stata in grado di fornire una prestazione di spessore nella metà campo offensiva, così come nella lotta a rimbalzo che è finita in sostanziale equilibrio contro un avversario secondo a pochi come la Virtus Roma. Chiaro, al tempo stesso, come sia necessario oliare qualcosa in termini di meccanismi difensivi, perché concedendo 88 punti diventa difficile vincere contro chiunque.

"Ho sentimenti un po’ contrastanti - ha affermato nel dopo gara il coach del Dany Quarrata, Alberto Tonfoni –. Da un lato sono soddisfatto dei miei ragazzi perché abbiamo giocato con grande compattezza e generosità e questi sono elementi positivi che ci portiamo a casa. Dall’altro abbiamo fatto alcune ingenuità su cose preparate con grande attenzione durante la settimana, che ci sono costate caro. Siamo alla prima di campionato, c’è da lavorare tantissimo e lo sapevamo – ha aggiunto –. Inoltre avevamo di fronte una squadra strutturata e ben organizzata che ha punito le nostre disattenzioni. Alla fine credo che il risultato sia veritiero". Adesso per il Dany è in arrivo un impegnativo back to back di trasferte: sabato 28 settembre a Latina e il 5 ottobre il primo dei tre derby toscani a Livorno contro la Pielle.

Leonardo Meacci