Qui Costone. Vismederi si gode il primo posto. Nannipieri: "Ma la stagione è lunga»

Capolista in solitaria dopo quattro partite e, nello specifico del match giocato sabato sera, dopo una vittoria convincente (71-55 il risultato) ottenuta per di più in un derby. Viaggia a vele spiegate il Vismederi Costone che, in questo primo scorcio di stagione, ha dato dimostrazione di tutta la sua forza e profondità. Anche se deve fare a meno di Ferdinando Nasello ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia patito nel match con Legnaia. Però coach Michele Belletti può attingere dalle tante risorse che ha disposizione.

Nel derby con la Virtus grande protagonista è stato Masciarelli con ben 20 punti messi a referto, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà dei gialloverdi, quando cioè la zona virtussina faceva fare tanta fatica all’attacco costoniano. Però il Vismederi ha saputo venire fuori distanza, approfittando del fisiologico calo della Stosa. In doppia cifra per il Costone anche Ballabio e Matteo Paoli con 10 punti, oltre che un più che positivo Nannipieri da 13.

"È stata una partita, un derby, in cui la Virtus ci ha messo in difficoltà con la zona – ha detto quest’ultimo nel post-partita –. Andando avanti con la partita siamo riusciti a trovare i giusti equilibri e, quando sono passati a uomo, gli abbiamo fatto capire che tipo di squadra siamo. Ognuno di noi ha tanti punti nelle mani e, alla fine, tutto è andato per il meglio. Dopo 4 vittorie nelle prime 4 giornata, il morale è decisamente alto".

"Però la stagione – ha aggiunto – è ancora lunga: dobbiamo ancora lavorare molto e c’è tanto ancora da fare, però essere 4/4 è sicuramente un bel segnale. Contro la Virtus si sentiva che c’era aria di derby. Ma siamo qui anche per giocare questo tipo di partite che sono sempre belle da giocare. Poi vincere un derby è sempre bello. Adesso ci godiamo due giorni di riposo – ha concluso Nannipieri –: da martedì saremo di nuovo in palestra e lo staff ci dirà cosa fare. Noi lo seguiremo".

Il prossimo impegno per il Costone sarà in trasferta, ad Arezzo: si gioca domenica prossima, palla a due alle ore 18.

AF