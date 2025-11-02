Qui Effe: rotazioni corte per i bolognesi. Caja recupera Mazzola, ma è senza Imbrò: "Continuiamo a giocare con decisione»

La sfida in famiglia tra i fratelli Tommaso e Gianluca Della Rosa, il ricordo e le iniziative a favore Raffaele Marianella, ma anche due punti in classifica che contano tantissimo. Non mancano gli spunti per il confronto che questa sera vede sfidarsi Estra Pistoia e la Fortitudo Flats Service Bologna. Da una parte c’è una Pistoia recede dai ko con Cremona e Pesaro e vogliosa di riscatto, dall’altra una Fortitudo che è reduce da due vittorie con Verona e Torino. "Ci attende con un’altra partita difficile, i ritmi sono questi e il campionato sarà una maratona per tutti – conferma coach Attilio Caja –. Siamo molto contenti per il doppio successo casalingo ma non ci sono consentite distrazioni. Con Torino dopo essere rimasti a contatto dei piemontesi nel primo tempo, nella ripresa siamo riusciti a macinare buone cose in difesa. La squadra ha eseguito con decisione quello che dovevamo fare, pur giocando in soli sei elementi. Ora si torna in campo e serviranno la giusta attenzione e aggressività, che sono il frutto di ciò che ciascuno ha dentro".

A livello di formazione in casa Effe sono fuori il lungodegente Benvenuti e l’ultimo acciaccato Imbrò; coach Caja recupera Valerio Mazzola. Il lungo di Ferrara ha fatto una buona settimana di allenamento e oggi sarà a disposizione anche se con un minutaggio centellinato, con una quindicina di minuti di autonomia.

Direzione di gara affidata al trio Pazzaglia, De Biase e Di Martino. Si susseguono le iniziative a favore Raffaele Marianella, l’autista morto dopo il lancio di sassi nei confronti del pullman dei tifosi di Pistoia di ritorno da Rieti. Parte dell’incasso della sfida di questa sera sarà donato per contribuire alle spese legali sostenute dalla famiglia Marianella.

I risultati degli anticipi di ieri sera: Mestre-Rieti 94-102, Urania Milano-Verona 79-73. Le altre gare: Ruvo di Puglia-Bergamo, Libertas Livorno-Rimini, Scafati-Cento, Brindisi-Cividale del Friuli, Roseto-Avellino, Torino-Forlì, Juvi Cremona-Pesaro. La classifica: Verona, Pesaro e Rieti 12; Libertas Livorno, Fortitudo Bologna, Rimini e Brindisi 10; Avellino, Pistoia, Torino, Cividale del Friuli, Cento, Bergamo, Juvi Cremona e Scafati 8; Forlì e Mestre 6; Roseto, Ruvo di Puglia e Urania Milano 4.