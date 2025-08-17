Qui Estra. Della Rosa: "Mi è piaciuto l’approccio»

Dopo aver osservato per la prima volta all’opera i suoi ragazzi nello scrimmage che li ha visti opposti a La T Tecnica Gema Montecatini, coach Tommaso Della Rosa ha chiaro in mente il percorso che il Pistoia Basket deve fare da qui all’inizio del campionato di Serie A2: "Mi è piaciuto molto il modo in cui la squadra ha approcciato il primo quarto: siamo stati coesi, abbiamo lottato in difesa e questo ci ha permesso di essere fluidi anche in attacco. Nel resto della partita abbiamo fatto più fatica, specialmente nel secondo tempino, ma questa non deve essere una scusante. Il nostro obiettivo deve essere giocare con continuità tutti i quaranta minuti e un atteggiamento del genere spero di vederlo dal 21 settembre in poi, quando ci saranno le partite ufficiali".

Jazz Johnson è stato subito protagonista della nuova Estra: il numero ventidue, tornato in città per la sua seconda esperienza in biancorosso, è risultato il top scorer di giornata: "E’ un giocatore importante per noi, lo abbiamo voluto fortemente e contiamo sulle sue doti perché facciano la differenza anche quando le partite conteranno davvero".

Filippo Palazzoni