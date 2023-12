Qui Fabo. "Eravamo scarichi. Adesso resettiamo»

La maledizione dei turni infrasettimanali per la Fabo Herons Montecatini non si è spezzata nemmeno al PalaPuca di Sant’Antimo, dove gli uomini di coach Federico Barsotti hanno dato vita ad una prestazione sottotono, "resuscitando" una squadra in crisi come la Geko PSA che ha saputo mettere in campo una grinta, un’intensità e anche una precisione superiori a quelle dei termali. L’88-76 finale a favore dei partenopei non ammette grosse repliche: "Siamo molto dispiaciuti, abbiamo giocato una gara con poca energia: eravamo scarichi, più a livello mentale che fisico, e questo si è tramutato in una prestazione insufficiente – ha commentato coach Federico Barsotti –. Non siamo riusciti a ricaricare a sufficienza le pile dopo la vittoria di domenica e il fatto che ci sia toccata ancora una volta una trasferta così lunga in mezzo alla settimana, a tre giorni di distanza da una partita molto dispendiosa come il derby, non ci ha aiutato molto. Non voglio però accampare alibi, era nostro dovere mettere in campo maggiore energia e non ci siamo riusciti". Di fronte però c’era una formazione, quella di coach Marco Gandini, che non ha sbagliato praticamente nulla: "Sant’Antimo era chiamata a reagire dopo un periodo difficile con due sconfitte consecutive e al contrario di noi di energia ne hanno avuta tantissima. Quando una squadra con quelle qualità gioca con un atteggiamento così famelico diventa ancora più pericolosa – ha ammesso –. Il mix fra la loro ottima prova e la nostra serataccia ha prodotto un divario importante fra le due squadre già all’intervallo lungo che non siamo più stati in grado di colmare. Non c’è però molto tempo per ripensare a quanto fatto, dobbiamo resettare e rimetterci subito a lavoro cercando magari di capire cosa non ha funzionato a livello tecnico e tattico. Domenica ci aspetta un’altra partita difficilissima e dovremo farci trovare pronti".

Filippo Palazzoni