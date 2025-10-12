Qui Fabo Herons. Insidia Fulgor Fidenza. Mastrangelo rientra

Da un confronto che negli ultimi quattro mesi ha vissuto ben sette capitoli ad una sfida inedita: la Fabo punta la Fulgor Fidenza, compagine con la quale questo pomeriggio alle 18 al PalaTagliate di Lucca incrocerà le armi per la prima volta nella sua ancor breve storia, con l’obiettivo di dimenticare Treviglio e dimostrare alla propria gente, ma soprattutto a sé stessa, di meritarsi i galloni di squadra da battere. Ad impedirglielo o almeno a provare a farlo ci sarà la giovanissima formazione di coach Stefano Bizzozi, rivelazione della passata stagione in cui da neopromossa riuscì a salire in corsa sul treno playoff e nella quale i giocatori di maggior vissuto, oltre al play Scattolin (classe 1998) sono due ragazzi rispettivamente di 23 e 21 anni, ovvero il comunitario Mantynen e il centro di 213 centimetri Lucio Martini. Per il resto solo giocatori sotto i vent’anni, talentuosissimi e già nel giro delle varie nazionali giovanili, affidati alle cure di un tecnico come Bizzozi. La sua è una squadra che gioca un basket sì spregiudicato, con ritmi forsennati (105 possessi di media nelle prime tre di campionato), ma molto centrato da un punto di vista difensivo: basti pensare che pur avendo rimediato due sconfitte in questo inizio di stagione la Fulgor è la squadra che maggiormente è riuscita a sporcare gli attacchi avversari.

"Fidenza l’anno scorso è stata la bestia nera di tanti proprio per questo modo di giocare inconsueto, verrebbe da dire da settore giovanile, con alcune peculiarità come ad esempio la presenza di due lunghi di oltre 210 centimetri che sotto le plance riescono ad essere un fattore – commenta coach Federico Barsotti –. È una formazione sbarazzina nel senso buono del termine ma costruita con grande coerenza, alla quale dovremo stare attenti: mi aspetto che i ragazzi facciano valere la loro esperienza e il loro maggior tasso tecnico, controllando i ritmi della partita. Se li facciamo correre il match potrebbe prendere pieghe non positive per noi".

Di positivo per il tecnico rossoblù ci sono invece le news che arrivano dall’infermeria: per Benites il rientro è sempre più vicino mentre Mastrangelo è ormai in rampa di lancio. "Alberto sta molto meglio ma ancora non è pronto, mentre con Nicola dobbiamo andarci piano e non prenderci rischi inutili: non gioca praticamente da un anno e il suo reinserimento sarà giocoforza graduale – ammette Barsotti –. Avremmo potuto gettarlo nella mischia anche domenica scorsa ma abbiamo preferito non forzare i tempi. Vediamo se domani (oggi ndr) ci saranno le condizioni giuste per un suo impiego".

Filippo Palazzoni