Qui Fabriano. "Contro Quarrata sarà scontro diretto»

Reduce da una partita dai due volti, chiusa con una sconfitta maturata negli ultimi dieci minuti, coach Luciano Nunzi fa il punto: tra autocritica, consapevolezza dei limiti e voglia di crescere, l’allenatore analizza il calo nel finale e sposta subito l’attenzione sulla prossima, delicata sfida casalinga contro Quarrata. Una gara che potrà dire molto sulle ambizioni e sulla tenuta del gruppo, in un momento chiave della stagione. Coach Nunzi commenta con amarezza la sconfitta dell’ultima gara, sottolineando come la squadra abbia retto bene per almeno trenta minuti. "Abbiamo giocato una partita buona, non eccezionale, ma comunque solida per tre quarti. Poi però, nell’ultimo periodo, abbiamo perso concentrazione in attacco, e siamo stati meno precisi nell’esecuzione di ciò che avevamo preparato. Questo ci ha portato a perdere tre o quattro palloni di fila, dando fiducia e slancio agli avversari. Da lì ci siamo un po’ spenti".

Un calo, quello della squadra, che secondo Nunzi non è un caso isolato: "È qualcosa che ci capita spesso, purtroppo. Stiamo lavorando proprio su questo: essere pronti nei momenti in cui le cose non vanno più come previsto. Serve compattezza, essere più squadra e meno individualisti. Quando ci passiamo la palla, quando giochiamo insieme, riusciamo a creare vantaggi importanti. L’abbiamo fatto anche in questa partita e in quelle precedenti, ma dobbiamo imparare a gestire meglio quei momenti".

Guardando alla prossima sfida contro Quarrata, il coach analizza l’avversario con rispetto: "È una squadra che fa dell’energia e dell’intensità il proprio stile. Attaccano tanto l’area, sia con il palleggio che con il post basso, e hanno diversi punti di riferimento offensivi. Dovremo essere bravi a proteggere il pitturato e a non concedere canestri facili".

Una partita importante, anche per la classifica, che Nunzi sente particolarmente: "Vogliamo prenderci questi due punti davanti ai nostri tifosi, che finora ci hanno sempre sostenuto con grande entusiasmo. La partita ci dirà se siamo riusciti a sistemare alcune cose. È uno scontro diretto, e vincerlo sarebbe davvero fondamentale". Ora la parola passa al campo. L’appuntamento con Quarrata sarà una prova di maturità per la squadra di coach Nunzi, chiamata a reagire, a crescere nei momenti chiave e a dimostrare di saper imparare dai propri errori. Davanti al pubblico di casa e con due punti pesanti in palio, serviranno lucidità, compattezza e spirito di squadra. Perché le ambizioni passano anche – e soprattutto – da partite come questa.

Angelo Campioni