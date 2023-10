Qui Faenza. Difficile il recupero di Tomasini

L’OraSì è chiamata a cancellare l’opaca prestazione di Chieti di sette giorni fa che ha abbattuto un po’ di quella convinzione scaturita dal successo su San Severo e ha evidenziato come la squadra del Pala Costa e quella da trasferta siano ancora due entità differenti. Serve maggiore continuità per mantenersi nelle acque sicure del centro classifica e questa sera i ragazzi di coach Bernardi sono chiamati a un test interessante per dimostrare la propria capacità di reazione. Al Pala Costa alle ore 18 arriva la Gemini Mestre dell’ex Cesare ’Cece’ Ciocca. Ciocca ha allenato il Basket Ravenna per due stagioni, dal 2010 al 2012, sfiorando la promozione al primo tentativo e fermandosi in semifinale playoff. Giunto a Ravenna dopo l’annus horribilis dell’allora Acmar (retrocessione sfiorata nel 2009-2010), attraverso il suo gioco ’Cece’ ha contribuito a risollevare le sorti del club dal punto di vista sportivo, aprendo in qualche modo la strada alla crescita costante avvenuta negli anni successivi. A Mestre dal giugno 2022, sta mantenendo la sua squadra nelle zone alte della classifica. "Sarà una partita da affrontare con grande determinazione sia perché loro sono secondi in classifica, sia perché giocano davvero bene – il commento di coach Massimo Bernardi –. Esprimono infatti un basket fluido in virtù del fatto che il gruppo è già consolidato e che gli ultimi arrivati si sono amalgamati molto bene". Con un attacco da oltre 80 punti a partita e ottime percentuali, Mestre è la squadra che mette a referto più assist, quasi 20 a partita. "Girano la palla molto bene creando buone situazioni di tiro – ammette Bernardi –. Dobbiamo replicare mantenendo alta l’attenzione in difesa. Hanno giocatori importanti come Caversazio e il play Mazzucchelli fatto salvo, come detto, che tutto il loro roster è di valore". Caversazio brilla nelle statistiche dei rimbalzi (7.4 a partita) e degli assist (5.6 di media), mentre Mazzucchelli mette a referto oltre 11 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Come dice giustamente Bernardi, tutto il roster veneto è di valore.

Con almeno otto uomini in grado di andare in doppia cifra, Mestre ha sempre vinto anche nel confronto a rimbalzo con gli avversari. Battere una squadra di questo livello darebbe nuova linfa all’entusiasmo dei giallorossi. "Abbiamo cercato di fare tesoro di quanto successo domenica – afferma Bernardi – perché è stata una tappa dolorosa per tutti noi. Voglio comunque pensare che la partita con Chieti rimanga una sbandata imprevista nel nostro percorso che sappiamo sarà comunque caratterizzato da alti e bassi, vista la nostra giovane età. Abbiamo portato delle correzioni soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento della squadra nei momenti di difficoltà. Dobbiamo rimanere uniti uscendo dai momenti no insieme, senza affidarci al salvatore della patria. Contro Mestre sarà una Ravenna determinata e, con l’aiuto del pubblico, credo anche migliore rispetto a quella che ha sconfitto San Severo".

Stefano Pece