Qui Faenza. I Raggisolaris, senza Fumagalli, ospitano alle 18.30 Forlimpopoli

Ultima amichevole casalinga per i Raggisolaris: dopo il match odierno alle 18.30 i faentini daranno appuntamento ai loro tifosi a domenica 21 settembre, quando alle 18 al PalaCattani si giocherà la prima di campionato contro San Severo. Il test odierno vedrà gli uomini di coach Pansa ospitare i Baskers Forlimpopoli degli ex Vico e Lorenzo Brighi, neopromossi in B Interregionale dopo aver vinto tutte le partite disputate nella scorsa stagione. I Raggisolaris non avranno Fumagalli, al raduno della nazionale di 3x3 e in odore di convocazione per l’Europeo che si giocherà a Copenaghen da venerdì a domenica (i quattro scelti degli otto convocati saranno resi noti oggi e dovrebbe esserci anche il playguardia), mentre Bianchi e Romano sono ancora alle prese con acciacchi fisici, arrivati dalla combattuta amichevole di sabato scorso con Jesi. Proprio quella partita ha mostrato grande carattere da parte dei Raggisolaris, bravi a recuperare un passivo di oltre venti punti contro una delle big del girone, confermando che il gruppo ha la giusta mentalità, pur dovendo ovviamente lavorare ancora per trovare i giusti automatismi di gioco.

Oggi intanto si apre la campagna abbonamenti dei faentini, con le tessere che si possono acquistare al Campus (lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30; martedì e giovedì 16-19) e in sede in via Nazario Sauro 4 (sabato 9.30-12.30). Questi i prezzi Tribuna Gold (Parterre avanti alle panchine): 250€ intero; 190€ ridotto; Tribuna Silver (Parterre dietro alla panchina Raggisolaris): 190€ intero; 150€ ridotto; DistintiCurve (Secondo anello e curva): 150€ intero; 90€ ridotto (10-23 anni – over 65). Tutte le info sono su www.raggisolaris.it e sui canali social della società.

l.d.f.