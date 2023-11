Qui Faenza. "Non dovremo concedere niente»

Inizia con un vero e proprio big match l’avventura di coach Lotesoriere sulla panchina dei Blacks. Il tecnico pugliese debutterà al PalaCattani contro la Lux Chieti (palla a due ore 18), ottima formazione che proprio come i Raggisolaris vuole risalire la classifica dopo un avvio in chiaroscuro. Se infatti i faentini hanno pagato il fatto di aver vinto soltanto contro squadre che la seguono in classifica, Chieti è inciampata troppo spesso fuori casa vincendo solo una volta. Rendimenti altalenanti che hanno portato le due squadre ad essere quasi appaiate in classifica: i teatini hanno un solo punto in più di Faenza (11) e il loro insolito bottino ‘dispari’ è dovuto al punto di penalizzazione che è stato tolto per il ritardo di un pagamento legato alla scorsa stagione. Mai come oggi però i Blacks devono pensare soltanto a se stessi e a giocare una grande partita, facendo molta attenzione ad un roster che ha davvero tanta qualità. In cabina di regia ci sono i play Maggio e l’argentino Rodriguez Suppi, come esterni Ciribeni e Del Testa e sotto canestro Cena, Paesano e l’ex Tiberti, che sta spesso viaggiando in doppia cifra tra punti e rimbalzi. Interessante è anche la sfida in panchina tra due coach giovani e in rampa di lancio: da una parte Lotesoriere, che ha già allenato in A2, e dall’altro Aniello, che sta confermandosi dopo l’ottima annata a Fabriano, portata alla finale playoff.

"I primi giorni di allenamento sono stati molto intensi – spiega Lotesoriere – e ho visto da parte di tutti grande voglia di lavorare per uscire il prima possibile da questo momento. Dovremo giocare una partita attenta in difesa per togliere canestri facili ai nostri avversari, ma soprattutto bisognerà essere pazienti e lucidi nei momenti difficili perché soltanto restando uniti potremo raggiungere il nostro obiettivo". Curioso è che il debutto di Lotesoriere sia contro una formazione che aveva già affrontato lo scorso anno in A2, anche se di qualche gruppo è rimasto soltanto Reale, altro ex Faenza. "Chieti è una squadra di livello come ha dimostrato con la vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro Fabriano alla quale vorrà dare continuità, e ha un’ottima guida tecnica perché Aniello sta facendo vedere di essere uno dei migliori coach della B Nazionale. La Lux è un bel mix tra giocatori d’esperienza che sanno molto bene come ci si deve comportare in questo campionato e altri che vogliono mettersi in mostra per salire di categoria. Il roster è completo in ogni reparto ed inoltre alcuni giocatori non hanno espresso ancora tutto il loro potenziale. Penso ad esempio a Reale, che in A2 ha anche deciso delle partite e in questi primi mesi non ha ancora fatto vedere tutte le sue qualità". Il terzo ex di turno è Aromando che ha giocato a Chieti in A2 un paio di mesi nella stagione 202122 prima di trasferirsi proprio a Faenza a metà ottobre.

Luca Del Favero