Qui Fortitudo. Momento delicato, con l’enigma Thomas

Frangente di profonda riflessione in casa dei biancoblù di coach Attilio Caja, che dopo il fine settimana di stop per il rinvio del match casalingo contro la parigrado Urania Milano (posticipato al 19 marzo), e a 7 giorni di distanza dalla caporetto torinese, si preparano non senza arrovellamenti al derby di A2 di mercoledì sera (ore 20.30) in quel di Cento. A questo aspetto si aggiunge l’enigma Donte Thomas, arrivato poco più di un mese fa a mettere la pezza nel momento dell’infortunio di Gabriel, fino alla bocciatura arrivata all’indomani di Torino con la nota della società che, con effetto immediato, ha comunicato l’inizio del lavoro differenziato individuale per l’americano di Olympia Fields.