Qui Gema. "Vittoria non facile Diamo continuità»

Alla Gema Pallacanestro Montecatini è bastato inserire il pilota automatico per sbarazzarsi 96-72 di una Virtus Cassino che veniva comunque da un ottimo periodo. In una serata sostanzialmente senza patemi la truppa di coach Marco Del Re ha preso possesso del match nella parte centrale del secondo quarto e si è tenuta costantemente a distanza di sicurezza, facendo sembrare quasi scontato un successo che scontato non era, visto il momento di forma dei ciociari: "A parte l’inizio un po’ contratto, per certi versi anche normale visto che venivano da una sconfitta in una partita molto sentita, i ragazzi sono stati bravi a scappare via nel secondo quarto giocando molto bene nelle letture delle varie situazioni – analizza coach Marco Del Re –. Non era facile contro una squadra che ha tanti giochi e che dal punto di vista tattico avrebbe meritato una preparazione più approfondita. Purtroppo non c’era tempo ma i ragazzi si sono fatti comunque trovare pronti". Nonostante la larga vittoria il tecnico rossoblù intravede comunque ulteriori margini di miglioramento per il suo gruppo: "L’impressione che avevamo con lo staff all’intervallo è che la squadra avesse giocato in maniera un po’ troppo morbida, anche inconsciamente, quasi fosse consapevole che con un filo in più di gas avrebbe chiuso la pratica – commenta –. Al rientro dagli spogliatoi lo strappo decisivo al match i giocatori lo hanno dato davvero, ma perché ci hanno messo più durezza mentale e fisica. A testimoniarlo è anche il dato dei rimbalzi d’attacco: di solito siamo noi a prenderne tanti mentre stavolta Cassino ne ha catturati 17, segno che in quella situazione non eravamo mentalmente molto presenti. Un’altra nota ’dolente’ sono i tiri liberi dove non siamo andati oltre il 64%. D’altronde non è facile essere sempre al top quando si gioca ogni tre giorni: ci prendiamo questa vittoria e recuperiamo le energie, prima di tuffarci mentalmente nella preparazione del prossimo impegno".

Filippo Palazzoni