Qui i biancorossi. Andrea Costa e Virtus in cerca di risposte

Dopo oltre due settimane di test fisici e di lavoro ecco il primo test sul campo per l’Andrea Costa che scende in campo oggi pomeriggio contro i cugini della Virtus al PalaRuggi in un derby a porte serrate, come da volontà dei due club. Per i biancorossi di coach Luca Dalmonte si tratta, come detto, del primissimo scrimmage dopo due settimane di allenamenti in quel di Castel Guelfo, precedute dai test fisici. Il punteggio (che verrà azzerato a ogni quarto come da richiesta degli staff) non sarà certamente il metro di paragone di queste prime uscite per coach Dalmonte, desideroso di valutare in prima battuta l’alchimia dei ragazzi oltre che la risposta della quadra alle sue prime richieste dal punto di vista tecnico e tattico. Ragionare al più presto come un noi e non come io, è stata la frase ripetuta più volte dal tecnico imolese durante la sua presentazione, e non vi sarà dubbio che i test di questo precampionato risponderanno in primis a questa esigenza e avranno come obiettivo proprio la volontà di cementare sul parquet il gruppo biancorosso in vista di un campionato lungo e difficile.

Sul campo la regia di Sanguinetti, la duttilità di elementi quali Kupstas, Moffa e Gatto, la solidità di Tamane e la freschezza di Zedda saranno alcuni degli elementi su cui porre l’attenzione. Quanto all’aspetto fisico, certamente i giorni di allenamenti diretti dal preparatore atletico Ivan Ivanov potranno in qualche modo farsi sentire nelle gambe dei biancorossi, anche alla luce del progressivo aumento dei carichi di lavoro nei prossimi giorni di preparazione. Dopo quello con la Virtus, il prossimo scrimmage per l’Up sarà mercoledì a Faenza contro i Raggisolaris mentre ci sarà da attendere il 6 settembre per la prima uscita in casa aperta al pubblico, sabato 6 settembre contro la Rucker.

E mentre mercoledì sera i giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti e i consorziati biancorossi sono stati ospiti a Budrio al ristorante Accademia dei Notturni per una cena di gruppo, il prossimo martedì pomeriggio la vetrina sarà tutta per il neo team manager Cristiano Fazzi, che alle 18:30 sarà protagonista della sua conferenza stampa di presentazione nella cornice dell’hotel Olimpia. L’appuntamento è alle 18:30 e sarà aperto anche a tutti i tifosi desiderosi di salutare colui che è stato una storica bandiera biancorossa, ora rientrato alla sua base e pronto a intraprendere una nuova avventura.