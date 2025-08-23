Qui i gialloneri. Mancano le giocate dei singoli

Torna in campo oggi, alle 18 al PalaRuggi, la Virtus che affronta in un blindatissimo test l’Andrea Costa. Derby a porte chiuse è stata la scelta dei due club, ma potremmo dire dei due allenatori, che probabilmente preferiscono lavorare in tranquillità, senza rischiare che uno scrimmage venga confuso con una partita ufficiale. Nemmeno la richiesta della carta stampata e dei fotografi di poter entrare è stata accettata, per questo bisogna attendere la prossima settimana per rivedere all’opera i gialloneri, che mercoledì ospiteranno Jesi, mentre i biancorossi nella stessa giornata saranno a Faenza, in quella che sarà la loro prima uscita visibile.

Tornando, invece, al debutto della Virtus contro la Dole Rimini ci sono sicuramente alcune considerazioni da fare. Tra ciò che ha funzionato dobbiamo sicuramente indicare il pubblico di casa, presente in numero considerevole trattandosi del primo test di preseason, con una valenza chiaramente molto relativa. Ma i tifosi della Virtus sono accorsi numerosi e visivamente erano più di duecento, con la curva che ha addirittura cantato dei cori ai nuovi beniamini. In una stagione dove il sostegno dei propri tifosi avrà un ruolo cruciale, la Virtus esce sicuramente rinfrancata: potrà contare sul sesto uomo in campo.

Contro un avversario di grande spessore, nonostante mancasse l’asse play-pivot titolare (Robinson-Camara), i ragazzi di Galletti hanno messo sul parquet l’atteggiamento giusto, ma la voglia da sola non basta, soprattutto quando il gap tecnico è evidente. Rimini ha infatti sempre controllato le operazioni, senza mai dover spingere sull’acceleratore, anche quando in campo c’erano le secondo linee. Pochi, per ora, gli acuti dai singoli, con il solo Pollini a reggere l’urto, dimostrando di aver gambe e faccia tosta. Qualche buon sprazzo di Melchiorri, che ha saputo costruirsi i tiri da solo, per il resto tanti errori, su ambo i lati del campo.

Servirà tempo, è chiaro, perché alcuni elementi - Kucan, Mazzoni e Metsla su tutti - hanno bisogno di essere innescati da un gioco che arriverà, si spera, con il passare delle settimane. Baldi sembra avere bisogno di ritrovare il ritmo partita, mentre il settore lunghi andrà valutato al cospetto di formazioni più abbordabili. Si è visto qualche accenno di zona press, difesa tattica che potrebbe diventare un’arma importante, anche perché questa Virtus dovrà cercare di correre tanto e andare in transizione, perché a difesa schierata avrà sicuramente le difficoltà maggiori.