Qui Jesi. "Trovare certezze per non disunirsi»

Domenica 26 Virtus Imola al PalaTriccoli, mercoledì 29 trasferta toscana a Piombino, domenica 2 novembre inedito derby casalingo con la...

di GIOVANNI ANGELUCCI
24 ottobre 2025
Domenica 26 Virtus Imola al PalaTriccoli, mercoledì 29 trasferta toscana a Piombino, domenica 2 novembre inedito derby casalingo con la Loreto Pesaro (sono lontani i tempi del derby ‘vero’ in serie A, uno anche in A1, con la storica Vuelle, chiamala se vuoi Scavolini).

Tre avversarie che finora hanno messo insieme una vittoria a testa in campionato.

A fare la radiografia dello stato di forma della squadra è il coach marcello Ghizzinardi: la squadra è "in emergenza rotazioni come dal precampionato, visto il perdurare dell’assenza di Toniato – spiega il coach –, ci aspettano tre partite in sette giorni, dobbiamo assolutamente trovare energie fresche. La cosa positiva dopo la partita a Roma è che ancora una volta ce la siamo giocata fino all’ultimo, contro una delle big del campionato, come era successo a Caserta; di negativo il fatto che nei momenti topici del finale ci sono venute a mancare certezze, sicurezze. Si tratta di quei piccoli dettagli che alla fine fanno sempre la differenza, e il basket è unosport di dettagli".

Interrogativi su Piccone, autore una volta di 7 punti e l’altra di 27. "Ci sono scelte avversarie e tipi di difese che favoriscono un giocatore anzichè un altro, spesso diventare protagonista all’interno di una gara dipende da situazioni di difesa schierata. Il nostro problema al momento è proprio questo, quando le partite sono in bilico e si gioca punto a punto, soprattutto nella fase a metà campo, le buone squadre hanno le certezze che noi non abbiamo. Ed è uno di quegli aspetti su cui stiamo lavorando di più".

Prossimo avversario la Virtus Imola, una vittoria, quattro sconfitte, terzo anno in B nazionale, in passato squadra ostica.

"Ha fatto un precampionato molto simile al nostro, con tante vittorie – conclude coach Ghizzinardi –, l’abbiamo affrontata in torneo e ci ha fatto faticare"

Per Imola un inizio di campionati piuttosto simile a quello di Jesi.

"Ha vinto la prima di campionato a Fabriano, poi, tipico di una squadra giovane, dopo le prime sconfitte sembra aver perso un po di fiducia e spregiudicatezza – conclude Ghizzinardi –: se ritrova fiducia può rendere la vita difficile a chiunque, proprio per questo dovremo essere bravi a non fargli prendere entusiasmo".

Gianni Angelucci

