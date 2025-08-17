Qui la t gema. Andreazza sorride dopo l’esordio: "Tenuto testa ad un ottimo team»

Non parla di amichevoli coach Marco Andreazza al termine del primo test della sua T Tecnica Gema Montecatini contro l’Estra Pistoia: "Per me non esistono le amichevoli, esistono le partite pre-campionato e noi siamo contenti di avere avuto l’opportunità di tornare in campo contro un avversario di categoria superiore – asserisce il tecnico dei leoni termali –. Pistoia lo ha fatto vedere di essere un gradino sopra rispetto a noi, tutto sommato però ho visto buone cose, spesso non premiate perché le migliori azioni si sono spesso concluse con un errore".

A sorprendere sono stati i ritmi elevati con cui si è sviluppata buona parte della contesa: "Era prevedibile, le gambe ancora non sono pesanti e nel caso specifico Pistoia voleva ben impressionare i propri tifosi e noi da squadra di categoria inferiore volevamo far vedere di essere all’altezza – afferma Andreazza – Noi siamo riusciti a vincere anche un tempino e ci lasciamo alle spalle questo test con buone sensazioni".

Filippo Palazzoni