Qui La T Gema. Esame Treviglio. Serve una reazione

A un mese esatto dall’ultimo (e unico) incontro ravvicinato, quello della semifinale di Supercoppa LNP, questo pomeriggio alle 18 La T Tecnica Gema e Tav Treviglio Brianza si troveranno nuovamente una di fronte all’altra. Quale sfida migliore per inaugurare la stagione interna al PalaCarrara di Pistoia dei leoni termali? Da una parte la formazione allenata da coach Davide Villa, una delle tre squadre ancora imbattute in campionato assieme ad Assigeco Piacenza e Legnano, che rispetto alla kermesse di Ravenna ha un Sandi Marcius in più e che dopo essersi presa lo scalpo degli Herons ha la possibilità di rafforzare la sua leadership nel girone, oltre allo status di ’ammazza-termali’; dall’altra gli uomini di Marco Andreazza, doppiamente vogliosi di riscatto e che vincendo metterebbero a posto un paio di situazioni: non solo si vendicherebbero del ko subito in Supercoppa ma si rimetterebbero immediatamente in marcia dopo l’inaspettato scivolone di Vicenza. Servirà però una prestazione solida, continua, sagace, di quelle che D’Alessandro e compagni non hanno ancora dimostrato di saper fornire.

"Affrontiamo una squadra di assoluto livello, non solo per il rientro di Marcius, ma per la presenza di giocatori come Rubbini, Taflaj, Restelli, Morina, Rossi e Anaekwe. Lo hanno dimostrato nell’ultima gara casalinga imponendosi con autorità su quella che forse resta la principale candidata alla promozione, ovvero la Fabo Herons – commenta il ds de La T Gema Luca Infante, che proprio nella Treviglio targata Blu Basket ha iniziato due anni fa la carriera da dirigente –. Per noi è di fatto la prima partita in casa dopo tre trasferte e vogliamo provare a regalare una gioia ai nostri tifosi, spero che accorrano numerosi al PalaCarrara perché per noi è fondamentale il loro supporto. Sarà importante portare a casa i due punti anche per far sì che la brutta sconfitta di Vicenza rimanga un episodio isolato".

La sfida odierna, valevole per la quarta giornata di regular season in Serie B Nazionale, alza il sipario sulla prima settimana con tre impegni ravvicinati e su un trittico di gare che dirà molto sulle prospettive de La T Gema in questo girone: "Affronteremo mercoledì Piacenza in trasferta e San Vendemiano in casa quattro giorni dopo: è un campionato difficilissimo e livellato verso l’alto, dove ogni incontro nasconde delle insidie – ammette Infante –. Essere concentrati fin dalla palla a due e mettere in campo la giusta ’cazzimma’ ogni volta che si scende in campo diventa fondamentale per poter fare bene".

Filippo Palazzoni