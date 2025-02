Qui La T Tecnica Gema. Del Re avverte: "Guai a farli correre»

I mercoledì di questo 2025 sono mercoledì da derby per La T Tecnica Gema Montecatini: dopo quello montecatinese vinto nel primo turno infrasettimanale dell’anno ne arrivano due a stretto giro di posta, sempre di mercoledì, sempre in trasferta nel territorio del Granducato. Prima sul litorale, poi nel profondo entroterra, contesti diversi ma stesso peso specifico per due sfide che valgono un pezzetto di secondo posto: il giro di Toscana inizia alle 21 di questa sera dal PalaTenda di Piombino per la sfida alla Solbat, formazione contro la quale coach Marco Del Re ha una tradizione positiva da quando è tornato alla guida dei "leoni" termali.

E’ lo stesso tecnico livornese a mettere in guardia i suoi dal pericolo Basket Golfo: "E’ una partita complicata perché Piombino è una squadra capace di giocarsela contro qualsiasi avversaria e anche di fare colpi importanti: non più di due settimane fa sono riusciti a sbancare il PalaMacchia partendo da un 16-1 di parziale a favore della Pielle Livorno e ad inizio dicembre hanno vinto a Lucca contro la Fabo Herons. Se lasciata giocare ai ritmi a lei più congeniali con il talento offensivo di cui dispone la Solbat può mettere in crisi chiunque: De Zardo, Nicoli e il comunitario Cartaino viaggiano tutti a più di 12 punti a partita e dietro di loro ci sono giovani interessanti come Frattoni e Onojaife".

La T Gema dovrà recuperare dalla propria memoria muscolare la prestazione messa in campo a fine dicembre al PalaCarrara, grazie alla quale annichilì i tirrenici con un eloquente 86-57 nella penultima giornata d’andata che fu l’anticamera della vittoria di Sant’Antimo, decisiva per la conquista delle Final Four di Coppa Italia. In quell’occasione Mateo Chiarini andò a referto con 19 punti mentre stavolta rischia di non essere nemmeno della partita per un fastidio al ginocchio che lo ha già tenuto ai box domenica contro Salerno. Un particolare non da poco.

"Mateo sta meglio, lo monitoriamo tutti i giorni ma è presto per dire se riuscirà a giocare qualche minuto a Piombino – commenta Del Re –. La speranza ovviamente è quella di poterlo avere a disposizione ma indipendentemente dalla sua presenza per noi sarà importante avere una condotta di gara diversa rispetto a quella con Salerno, dove smettendo di segnare abbiamo perso fiducia nonostante un buon avvio. Un’altra chiave tattica sarà cercare di non far correre Piombino, cosa che all’andata ci riuscì bene".

Filippo Palazzoni