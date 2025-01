Qui La T Tecnica Gema. Del Re chiaro: "Non abbassare la guardia»

Quella contro la Virtus Cassino si è rivelata poco più che una sgambata per La T Tecnica Gema Montecatini. Un allenamento in vista della seconda gara casalinga in pochi giorni, quella sulla carta più probante che questa sera alle 21 al PalaCarrara vedrà i "leoni" termali incrociare le armi con l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo, affrontata in terra pugliese all’esordio in regular season e battuta nettamente 59-74. Se stasera un risultato di simili proporzioni dovesse ripetersi sarebbe una sorpresa, non tanto per la solidità mostrata negli ultimi due mesi da Savoldelli e compagni, quanto per il momento che stanno attraversando i gialloneri: dopo un inizio difficile coach Bernardi sembra aver trovato il bandolo della matassa e da dicembre la sua squadra viaggia a un ritmo da playoff: 7 vittorie e 3 sconfitte il record di San Severo nelle ultime dieci partite, che diventa addirittura 4-1 se si restringe lo sguardo alle ultime cinque apparizioni.

Solo Pielle Livorno, Roseto e La T Gema hanno fatto meglio: "Contro Cassino abbiamo fatto la partita che volevamo, indirizzandola fin quasi dal primo quarto grazie ad un ottimo approccio e con San Severo non vogliamo abbassare la guardia, anzi se possibile dovremo stare ancora più attenti perché quella pugliese è una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma e nella gara singola può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, come dimostra la vittoria nel derby con Ruvo di qualche settimana fa – analizza coach Marco Del Re – Pur avendo un età media molto bassa il gruppo allenato da Andrea Bernardi è costituito da elementi che lungo tutto il girone d’andata hanno dimostrato di poter dire la loro in questa categoria". Ampiamente, ci sentiamo di aggiungere.

E a proposito di giovani in rampa di lancio, anche quelli rossoblù stanno trovando sempre più spazio nelle rotazioni di coach Del Re: dopo la tripla spacca-derby di Montecatini Andrea Gattel nell’ultimo match è nuovamente andato a referto, mentre Jacopo Cellerini ha addirittura sfiorato i venti minuti di utilizzo causa assenza di capitan Savoldelli, conditi da 5 punti: "Da loro mi aspetto sempre risposte importanti – confessa il coach livornese – E’ un campionato lunghissimo, nel quale c’è e ci sarà bisogno di tutti. Mi piacerebbe poter distribuire minuti fra tutti i miei effettivi in modo da gestire al meglio le energie in vista dell’ultimo capitolo di questa serie di tre partite ravvicinate. Dipenderà molto da noi. Savoldelli? Non so se sarà disponibile, valuteremo durante il pre-partita".

Filippo Palazzoni