Qui La T Tecnica Gema. Andreazza elogia i suoi: "Un gruppo compatto»

Se l’è presa di voglia e di carattere la tanto agognata prima vittoria stagionale La T Tecnica Gema Montecatini. Al termine di un match più complesso di quello che tutti si aspettavano, i "leoni" di Marco Andreazza hanno trovato il modo di avere ragione di una tenacissima Luxarm Lumezzane, regolata 95-82 grazie alle giocate di Vedovato, decisivo nel dare la spallata finale alla partita e uomo copertina di una panchina d’oro: al PalaMariotti di La Spezia più del 50 percento del fatturato offensivo totale de La T Gema (52 punti su 95 segnati) lo ha prodotto chi non è partito nello starting five, a cominciare da Fratto (14 punti al pari di Jackson), seguito a ruota da Passoni, Bargnesi e dal pivot ex Pielle con 13 punti a testa.

"La cosa positiva è che non giocando ancora molto sciolti per svariati motivi abbiamo alla fine totalizzato un punteggio che presupporrebbe una fluidità di gioco diversa rispetto a quella che abbiamo in questo momento – ha analizzato il tecnico ex Libertas Livorno – Questo perché pur fra mille difficoltà i giocatori si sono cercati, passandosi la palla e condividendo gran parte delle responsabilità. Segno di un collettivo che sta crescendo e che nel secondo tempo ha dato prova di grande compattezza e unità di intenti. E’ questo l’aspetto più positivo che ci portiamo dietro: contro di noi tutte le squadre, per vari motivi, daranno il duecento percento e noi per vincere dovremo dare il trecento percento. Oggi lo abbiamo fatto".

Al one man show del bosniaco Armin Hrstic, autore di 35 punti, ha risposto il collettivo dei rossoblù: "E’ stato veramente bravo, nonostante abbiamo cercato di farglieli fare sempre più difficili i canestri lui li segnava comunque – ammette Andreazza – Siamo però riusciti con il passare dei minuti a far sì che mettesse sempre meno in ritmo i compagni e quella è stata una delle chiavi della nostra vittoria, unita alla presa di coscienza da parte dei ragazzi che se avessimo concesso altri 50 punti nei secondi due quarti probabilmente avremmo perso la partita, e da lì ci siamo comportati di conseguenza".

F.P.