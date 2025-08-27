Qui Mens Sana: Belli pensa positivo: "Gruppo coeso e arrivi importanti"

La Mens Sana lavora in vista del primo test match della sua stagione, sabato alle 18 ad Arezzo. Tra le conferme del gruppo biancoverde c’è anche quella di Belli (nella foto), che intende riscattare un prima annata, la scorsa, in chiaroscuro. "Le sensazioni di questi primi giorni sono molto belle – dice il numero 3 – e l’atmosfera è molto positiva. Il gruppo riparte da una base molto coesa alla quale si sono aggiunti dei ragazzi importanti sotto diversi punti di vista". Lo scorso anno come detto il play nativo di Castelfiorentino aveva avuto una serie di passaggi a vuoto anche per condizioni fisiche precarie. Adesso spero di rifarsi anche grazie a coach Vecchi. "In estate ho incontrato il coach e mi ha spiegato il ruolo che ha in mente per me – sottolinea Belli – e ne sono particolarmente entusiasta. La scorsa stagione ho avuto qualche problema fisico ma non mi nascondo dietro ad un dito. Oggettivamente potevo fare molto di più e per questo sono molto carico e desideroso di dimostrare il mio valore" ha concluso il play. Nel frattempo la società ha annunciato l’ingresso di Leonardo Conti nello staff della prima squadra. Conti ricoprirà nella stagione 25/26 il ruolo di assistente preparatore fisico: per lui è un ritorno in biancoverde dopo anni in cui si è cimentato in piazze molto importanti. "Conti ha già avuto modo di conoscere il mondo Mens Sana qualche anno fa, prima di cimentarsi in varie esperienze lontano da casa - questo il commento del dg Caliani -. Sono contento che sia tornato a far parte del nostro staff e coadiuverà Sara Fattorini nel lavoro sia con la prima squadra che con i giovani". "Per me è un grande piacere tornare a far parte della grande famiglia Mens Sana. Un posto che non ho mai dimenticato e al quale sono molto legato nonostante sia stato fuori Siena a fare esperienze in altre società. Ci tengo a ringraziare il direttore Caliani ed il presidente Frati per avermi dato questa opportunità e sono contentissimo di poter lavorare con Sara Fattorini, professionista seria e molto preparata, con la quale sarà un piacere collaborare" dice invece Conti al sito del club.

Guido De Leo